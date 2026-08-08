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Wohnquartier Dans un bel immeuble bon emplacement bonne occasion dans rue calme agreable neuf bel appartement

Aschdod, Israel
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Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 08.08.26

Standort

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  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Südbezirk
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Aschkelon
  • Stadt
    Aschdod

Über den Komplex

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Sehr schönes 4-Zimmer-Garten Erdgeschoss mit Mamad, schöne Dienstleistungen, gut gelegen am Rande des Ezor Dalet, in der Nähe von Einkaufszentren, hochwertigen Bildungseinrichtungen und Synagogen.

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Aschdod, Israel
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