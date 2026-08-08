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Wohnquartier Agreable avec terrasse bel appartement bien agence calme investi spacieux

Aschdod, Israel
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ID: 39696
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 08.08.26

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  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Südbezirk
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Aschkelon
  • Stadt
    Aschdod
  • Adresse
    Kaf Tet BeNovember

Über den Komplex

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Groß und geräumig, großer Balkon von 21 m2 und ein weiterer kleiner Balkon aus dem Hauptschlafzimmer. In der Nähe von Bahnhof, Matnass, Schulen, Einkaufszentrum, Big und vieles mehr. Alle Rohrleitungen wurden ersetzt und das Haus wurde vor 7 Jahren komplett renoviert. Privatparkplatz, offene Sicht. Klimaanlage in allen Zimmern. Klare Wohnung mit, 3 Orientierungen. Ruhige Nachbarschaft, gute Nachbarschaft, gut gepflegtes Gebäude.

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Aschdod, Israel
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