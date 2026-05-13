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Wohnquartier Sublime 4 piEces avec grand balcon proche gordon

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Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 13.05.26

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  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Tel-Aviv
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Tel Aviv
  • Stadt
    Tel-Aviv
  • Adresse
    J L Gordon, 25

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Tel-Aviv, Israel
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