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Wohnquartier A vendre superbe opportunitE neve tzedek florentin

Tel-Aviv, Israel
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ID: 39755
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 10.08.26

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  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Tel-Aviv
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Tel Aviv
  • Stadt
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Abarbanel, 54

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ZUM VERKAUF - NEU TZEDEK / FLORENTIN Schöne Wohnung in einem neuen Gebäude, ideal gelegen an der Grenze zwischen Neve Tzedek und Florentin. HaRabi MiBachrach Straße Wohnung zunächst 4 Zimmer, umgewandelt in 3 Zimmer mit großem Wohnraum 2 Schlafzimmer 1 Badezimmer 4. Stock mit Aufzug 83 m2 + Terrasse 12 m2 Meerblick Privater Parkplatz Keller/Lagerraum Neubau Preis: NIS 5 500 000 Megane: 050-583-5553 Premium Immobilien Lizenznummer 31928721 Agenturgebühren: 2% + MwSt. Wir sprechen Französisch, Englisch & Hebräisch

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