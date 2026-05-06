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Wohnquartier A vendre appartement 3 piEces au cOEur de neve tzedek

Tel-Aviv, Israel
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ID: 35940
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 05.05.26

Standort

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  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Tel-Aviv
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Tel Aviv
  • Stadt
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Deganya, 51

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ZU VERKAUFEN - ALLE JUSTY LIVRED APARTMENT 3 TEILEN IN DER NEVE TZEDEK 64 m2 Wohnfläche + zwei Balkone (5.05 m2 und 6.05 m2) 1. Stock hoch 2 Schlafzimmer geschlafen mit einem mamad 1 Badezimmer 2 Balkone Exposition im Nordwesten Robotische Privatparkplätze Außergewöhnliche Lage: 2 Minuten vom Rothschild Boulevard, 3 Minuten vom Carmel Market und 5 Minuten vom Strand entfernt Preis: NIS 6,500,000

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Tel-Aviv, Israel
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