Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Wohnimmobilien
  4. Villa

Villen in Israel

;
Tel-Aviv
16
Netanja
5
Ra’anana
3
Aschkelon
8
Zeig mehr
112 immobilienobjekte total found
Villa 9 zimmer in Caesarea, Israel
Villa 9 zimmer
Caesarea, Israel
Zimmer 9
Fläche 325 m²
Diese hervorragende Villa im mediterranen Stil, die vom berühmten israelischen Architekten Y…
$3,15M
Eine Anfrage stellen
Villa 7 zimmer in Herzliya, Israel
Villa 7 zimmer
Herzliya, Israel
Zimmer 7
Fläche 247 m²
Haus von 247 m2 auf 2 Ebenen. auf einem Grundstück von 424 m2 Um zu renovieren. großes Poten…
$2,01M
Eine Anfrage stellen
Villa 6 zimmer in Gan Yavne, Israel
Villa 6 zimmer
Gan Yavne, Israel
Zimmer 6
Fläche 500 m²
Villa zu verkaufen in Gan Yavne Auf einem Grundstück von 500 m2, Villa mit Schwimmbad 8 Mete…
$3,39M
Eine Anfrage stellen
TekceTekce
Villa 7 zimmer in Or Akiva, Israel
Villa 7 zimmer
Or Akiva, Israel
Zimmer 7
Fläche 470 m²
Ausgezeichnete 7-Zimmer-Eigenschaft von 270 m2 auf einem 470 m2 Grundstück gebaut 5 Schlafz…
$1,71M
Eine Anfrage stellen
Villa 10 zimmer in Israel
Villa 10 zimmer
Israel
Zimmer 10
Fläche 340 m²
Einfamilienhaus von 340 m2 Erdgeschoss: Beeindruckender Eingang zur geräumigen Küche. Hell…
$1,89M
Eine Anfrage stellen
Villa 6 zimmer in Lod, Israel
Villa 6 zimmer
Lod, Israel
Zimmer 6
Fläche 170 m²
Außergewöhnliche Triplex Neu Bezirk neun religiöse
$926,691
Eine Anfrage stellen
Villa 2 zimmer in Tel-Aviv, Israel
Villa 2 zimmer
Tel-Aviv, Israel
Zimmer 2
Fläche 58 m²
Im Herzen von Tel Aviv, 2,5 helle und ruhige Zimmer mit Aufzug, 2 Minuten vom Rothschild Bou…
$1,13M
Eine Anfrage stellen
Villa 5 zimmer in Kadima, Israel
Villa 5 zimmer
Kadima, Israel
Zimmer 5
Fläche 240 m²
Ferienwohnungen in Kadima Privater Komplex von 16 Hütten von sehr hohem Stand Im Herzen vo…
$2,26M
Eine Anfrage stellen
Villa 8 zimmer in Israel
Villa 8 zimmer
Israel
Zimmer 8
Fläche 400 m²
Villa zum Verkauf – Bezirk Youd Zayin, Ashdod Zum Verkauf eine einzigartige und renommierte…
$3,87M
Eine Anfrage stellen
Villa 10 zimmer in Herzliya, Israel
Villa 10 zimmer
Herzliya, Israel
Zimmer 10
Fläche 1 082 m²
Die Zamenhof Residence ist ein außergewöhnliches Anwesen, das Privatsphäre, Luxus und Komfor…
$15,74M
Eine Anfrage stellen
Villa in Bat Yam, Israel
Villa
Bat Yam, Israel
Bezug: BY 206 Neues Projekt auf Bat Yam nur 10 Minuten von Tel Aviv und hat ein paar Schritt…
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Villa 5 zimmer in Tel-Aviv, Israel
Villa 5 zimmer
Tel-Aviv, Israel
Zimmer 5
Fläche 160 m²
Privathaus von 160m2 Wohnfläche auf 250m2 Land. Schwimmbad und Garten. Keine Arbeit geplant.…
$2,25M
Eine Anfrage stellen
Villa 7 zimmer in Aschdod, Israel
Villa 7 zimmer
Aschdod, Israel
Zimmer 7
Fläche 270 m²
Schöne moderne Villa mit Komfort und Eleganz, ideal gelegen, nur wenige Minuten vom Meer ent…
$2,50M
Eine Anfrage stellen
Villa 6 zimmer in Israel
Villa 6 zimmer
Israel
Zimmer 6
Fläche 270 m²
BZH RE/MAX Hadera präsentiert exklusiv eine Luxusvilla in Hadera, auf der gleichen Ebene wie…
$1,77M
Eine Anfrage stellen
Villa 2 zimmer in Israel
Villa 2 zimmer
Israel
Zimmer 2
Fläche 50 m²
Verkauf – 3,200.000 ?? Karem Hatemanim Bezirk, Tel-Aviv-Jaffa Ferienwohnung 2 Zimmer – 50 …
$959,680
Eine Anfrage stellen
Villa 12 zimmer in Chadera, Israel
Villa 12 zimmer
Chadera, Israel
Zimmer 12
Fläche 280 m²
NEUE EXKLUSIVITÄT – RE/MAX-SOLLEKTION Ein außergewöhnliches Privatanwesen im Herzen von Had…
$5,00M
Eine Anfrage stellen
Villa 4 zimmer in Tel-Aviv, Israel
Villa 4 zimmer
Tel-Aviv, Israel
Zimmer 4
Fläche 105 m²
Ideal für eine große Familie! Das Hotel liegt zwischen Namal Tel Aviv und dem Stadtteil Base…
$2,30M
Eine Anfrage stellen
Villa 5 zimmer in Aschdod, Israel
Villa 5 zimmer
Aschdod, Israel
Zimmer 5
Fläche 425 m²
Außergewöhnliche Verkauf - Einfamilienhaus an der Frontlinie, die das Meer in Ashdod verläss…
$4,20M
Eine Anfrage stellen
Villa 6 zimmer in Tel-Aviv, Israel
Villa 6 zimmer
Tel-Aviv, Israel
Zimmer 6
Fläche 266 m²
Ein luxuriöses Traumhaus in Neve Tzedek – 4 Neve Shalom Street, zum exklusiven Verkauf. Im …
$8,10M
Eine Anfrage stellen
Villa 7 zimmer in Aschdod, Israel
Villa 7 zimmer
Aschdod, Israel
Zimmer 7
Fläche 700 m²
Villa in Israel Ashdod, Youd Alef Bezirk mit Innenarchitekt. 460 m2 Wohnfläche + Grundstück …
$4,16M
Eine Anfrage stellen
Villa 10 zimmer in Aschdod, Israel
Villa 10 zimmer
Aschdod, Israel
Zimmer 10
Fläche 210 m²
Geräumige Villa mit schönen Dienstleistungen, einladend und komfortabel, komplett renoviert …
$1,53M
Eine Anfrage stellen
Villa 5 zimmer in Aschdod, Israel
Villa 5 zimmer
Aschdod, Israel
Zimmer 5
Fläche 350 m²
Ein seltenes und prestigeträchtiges Anwesen, das Eleganz, beeindruckende Bände und ultrahoch…
$4,83M
Eine Anfrage stellen
Villa 5 zimmer in Kadima, Israel
Villa 5 zimmer
Kadima, Israel
Zimmer 5
Fläche 240 m²
Außergewöhnliche Residenzen in Kadima Privater Komplex von 16 Hütten von sehr hohem Stand …
$2,33M
Eine Anfrage stellen
Villa 6 zimmer in Jerusalem, Israel
Villa 6 zimmer
Jerusalem, Israel
Zimmer 6
Fläche 350 m²
Ausgezeichnete Villa im Zentrum von Givat Hambatar, 350 m2 gebaut, 400 m2 Grundstück, riesig…
$5,34M
Eine Anfrage stellen
Villa 4 zimmer in Tel-Aviv, Israel
Villa 4 zimmer
Tel-Aviv, Israel
Zimmer 4
Fläche 170 m²
Auf der Bograshov Straße, einen Steinwurf vom Dizengoff Center, in einem renovierten Gebäude…
$3,15M
Eine Anfrage stellen
Villa 6 zimmer in Chadera, Israel
Villa 6 zimmer
Chadera, Israel
Zimmer 6
Fläche 300 m²
AUSSCHLIESSLICHE RE/MAX-SOLLEKTION - NEVE 'HAIM Ein paar Minuten vom Meer entfernt, im Herz…
$5,00M
Eine Anfrage stellen
Villa 4 zimmer in Aschkelon, Israel
Villa 4 zimmer
Aschkelon, Israel
Zimmer 4
Fläche 110 m²
Neve ilan 4 Zimmer im Zentrum rue elie Cohen sehr guter Zustand
$509,490
Eine Anfrage stellen
Villa in Tel-Aviv, Israel
Villa
Tel-Aviv, Israel
Referenz TL 2438 Bezirk im Herzen von Tel Aviv 100 m2 vom Meer Das Projekt garantiert High-E…
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Villa 10 zimmer in Aschkelon, Israel
Villa 10 zimmer
Aschkelon, Israel
Zimmer 10
Fläche 300 m²
VILLA ZUM VERKAUF MIT BEAUTIFUL JACUZZI PISCINE SEES SEE VON 5 TEILEN MIT BEAUTIFUL SPACE SA…
$1,73M
Eine Anfrage stellen
Villa 5 zimmer in Kadima, Israel
Villa 5 zimmer
Kadima, Israel
Zimmer 5
Fläche 240 m²
Ferienwohnungen in Kadima Privater Komplex von 16 Hütten von sehr hohem Stand Im Herzen vo…
$2,10M
Eine Anfrage stellen

Immobilienangaben in Israel

mit Garage
mit Garten
mit Terrasse
mit Meerblick
mit Schwimmbad
Günstige
Luxuriös
Realting.com
Gehen