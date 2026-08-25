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Neubauten zum Verkauf in Unterbezirk haScharon

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Netanja
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Hof HaSharon Regional Council
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Wohnviertel Yad yamim immeuble standing avec piscine et salle de sport
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Netanja, Israel
von
$1,55M
Ausgezeichneter Fall! Große 5 Zimmer mit Terrasse von 25 m2. Meerblick. 3 Badezimmer + 3 Toiletten. Keller + 2 Parkplätze
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Wohnviertel Centre ville tama 38 livraison dans 20 mois
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Netanja, Israel
von
$701 400
Gebäude im Bau - Stadtzentrum Netanya 10 Minuten zu Fuß von Kikar und dem Meer. Von 3 bis 4 Zimmer oder Penthouse mit Mamad und Terrasse + Parkplatz. 82 m2 + 11 m2 Balkon - 2.100.000 Schekel. 97,80 m2 + 13 m2 Balkon - 2.350.000 Schekel. Penthouse - 117 m2 + Terrasse (74 m2 + 27 m2) - 3.500.0…
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Wohnviertel Centre ville netanya rue abbah hillel
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Netanja, Israel
von
$818 300
Neueste Gebäude - 4 Zimmer 107 m2 + Balkon. Offene Ansicht. In der Nähe von Annehmlichkeiten und Einkaufszentrum. Parken. Fahrstuhl Shabbat
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TekceTekce
Wohnviertel Penthouse au pied du kikar
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Netanja, Israel
von
$3,14M
Im Herzen der Stadt, genießen Sie eine erstklassige Lage am Fuße von Kikar, entdecken Sie die Vorteile eines neuen Gebäudes. Dieses geräumige Penthouse bietet: Wohnfläche: 187 m2 Außenbereich : Terrasse von 50 m2 Großanlage: Meerblick Komfort: 2 Parkplätze + Keller
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Wohnviertel Avec terrasse bel appartement bien agence bon emplacement grand haut standing investi luxueux magnifique proche de la mer spacieux vue sur la mer
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Netanja, Israel
von
$2,51M
Bezug: NT 219 Bezirk: Ir Yamam, im luxuriösesten Projekt von Netanya, eine lebendige Erfahrung in einem Luxuskomplex 4 Stück Fläche: 138 m2 Terrasse: 25 m2 mit herrlichem Meerblick 1. Stock Große elterliche Suite mit Umkleidekabine Klimaanlage 2 Parkplätze Keller von 10 m2 Einrichtungen des …
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Wohnviertel Avec terrasse bel appartement bien agence bon emplacement dans un bel immeuble grand proche de la mer spacieux
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Netanja, Israel
von
$1,77M
Bezug: NT 222 Stadtteil: Poleg, am Meer in der Nähe von Geschäften und Restaurants 4 Stücke inklusive Mamad Fläche von 147 m2 Terrasse von 17 m2 mit Meerblick 4. Stock mit Aufzügen Großes Wohnzimmer, Esszimmer und Küche 3 Schlafzimmer Master Klimaanlage 2 Badezimmer, 3 Toiletten Privatparkpl…
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Wohnviertel Penthouse a vendre a netanya
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Netanja, Israel
von
$1,17M
VERKAUF – PENTHOUSE IN NETANYA Schönes Penthouse im Herzen von Netanya, nur 5 Gehminuten von Kikar und dem Strand entfernt. Fläche: 175 m2 5 Stück 4 Toiletten 3 Badezimmer Balkon + große Terrasse Ferienwohnung Mamad (safe room) 2 Parkplätze 8. Stock Helle, geräumige und ideal gelegene Woh…
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Wohnviertel Agamim face au parc
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Netanja, Israel
von
$1,09M
Luxusgebäude - 3 Aufzüge und Fitnessraum 4 Zimmer - 115 m2 + Terrasse mit Meer- und Parkblick Schöne Deckenhöhe - 2 Badezimmer + 3 Toiletten Keller + 2 Parkplätze
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Wohnviertel Projet neuf paiement 15 a la signature netanya
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Netanja, Israel
von
$964 592
In der Galey Yam Nachbarschaft von Netanya, ein neues Viertel, das Grünflächen, Schulen und die neuen Gemeindebüros von Netanya umfasst. Das Hotel liegt im Zentrum der Stadt, in der Nähe der Agamim und Poleg Bezirke und in der Nähe von Geschäften sowie dem Strand. Dies sind drei Gebäude, zw…
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Wohnviertel Penthouse rue yehuda alevi
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Netanja, Israel
von
$631 260
Penthouse im Stadtzentrum 4 Zimmer – freie Sicht Aufzug, Parkplatz 8-9 Minuten zu Fuß vom Kikar und dem Strand
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Wohnviertel Maison authentique pleine de potentiel
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Netanja, Israel
von
$2,51M
Authentisches Haus zum Verkauf in Netanya, in einer ruhigen und grünen Straße in der Nähe der Sharet Street im Norden von Netanya. 450m2 Land, 320m2 Wohnfläche. Schöner Garten mit Obstbäumen. 7 Zimmer, 2 elterliche Suiten, darunter eine mit Umkleidekabine, 3 Badezimmer, 4 W.C. Ruhig und hell…
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Wohnviertel Centre ville grand 4 pieces
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Netanja, Israel
von
$801 600
4 Zimmer – 125 m2 Gebäude mit Aufzug und Tiefgarage Ideal für Division
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Wohnviertel Appartement de grand standing face a la mer une adresse rare face a la mer lexcellence residentielle en bord de mer
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Netanja, Israel
von
$3,34M
In einer prestigeträchtigen Straße mit Blick auf das Meer, im Herzen eines Ultra-Luxus-Wohnprojekts, entdecken Sie eine seltene Immobilie in einem modernen Turm von 24 Stockwerken, der nur zwei Wohnungen pro Ebene für absolute Privatsphäre bietet. ? Wohnung 5 Zimmer mit hohem Standing • 140…
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Wohnviertel Superbe penthouse park hayam vue mer
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Netanja, Israel
von
$4 342
Hervorragendes Penthouse in Netanya im Stadtteil Park Hayam, in der Nähe des Stadtzentrums. Neues Gebäude von Qualität, Lieferung 2026. Gebäude mit 3 Aufzügen, leerem Müll und Partyraum. 17. Etage von 17 Fünf Stück. 2 Badezimmer. 3 Toiletten. 156m2 + 50m2 Terrasse. Offene Sicht von jedem Fen…
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Wohnviertel Magnifique penthouse de reve a vendre avec piscine privee et vue panoramique sur la mer hashmonaim netanya
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Netanja, Israel
von
$2,09M
Bezug: NT 225 Bezirk: Hashmonaim Neues und modernes Gebäude von nur 6 Jahren Günstiges 5-Zimmer-Penthouse einschließlich Mamad Fläche von 170 m2 Große Terrasse von 130 m2 mit privatem Pool Panorama Meerblick auf fast 200° 19. und letzte Etage mit Aufzügen Klimaanlage Parental Suite mit benut…
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Wohnviertel Avec terrasse bien agence bon emplacement dans un immeuble neuf magnifique neuf projet de qualite
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Netanja, Israel
von
$885 100
Bezugsnummer NNT 108-4 Neue 4-Zimmer-Wohnungen, Netanya. In einem hervorragenden Projekt mit zwei 20-stöckigen Türmen wird zum Verkauf der neuen 4 Räume des Promoters 106m2 + 10m2 Terrasse vorgeschlagen. Die Lage ist verrückt, in der Nähe des Bahnhofs, Einkaufszentren, Schule und Geschäfte…
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Wohnviertel Penthouse meuble et equipe en plein centre ville
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Netanja, Israel
von
$4 008
Zu vermieten: luxuriöses Penthouse im Stadtzentrum, in einer ruhigen Straße. In einem neuen 5-stöckigen Boutique-Gebäude gelegen, ist diese Wohnung sehr geräumig mit ca. 140 m2 Wohnfläche und einer riesigen Terrasse von ca. 90 m2. Die Wohnung ist komplett eingerichtet (es ist genug, um mit s…
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Wohnviertel Bel appartement au centre ville
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Netanja, Israel
von
$751 500
Schöne Wohnung zum Verkauf in der Innenstadt von Netanya in der Nähe von Shuk, Einkaufszentrum und zentraler Busbahnhof. Neubau. 10. Etage auf 12 mit 2 Aufzügen. 3 Zimmer, 2 Badezimmer. 90 m2 + 12 m2 Terrasse. 1 Parkplatz. Doppelte Exposition: Süd, West. Preis: 2,250,000 sh
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Wohnviertel Superbe cottage
Wohnviertel Superbe cottage
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Tel Mond, Israel
von
$1,57M
Im Herzen der schicken Vororte zwischen Netanya und Raanana, zentral und pastoral. Cottage 5.5 Zimmer, komplett renoviert! Großer Garten, ruhig im Rücken. Grundstück ca. 230 m2, gebaut 150 m2. Private miklat
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Wohnviertel Construction neuve nat 600
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Netanja, Israel
von
$2,64M
NAT600 HAUS auf 2 Etagen - 5 Zimmer - 195 m2 Wohnfläche + 106 m2 Garten Möglichkeit, ein Schwimmbad zu bauen LIEFERUNG END 2026
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Wohnviertel A quelques pas de la mer
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Netanja, Israel
von
$1,84M
? Zum Verkauf – Einfamilienhaus mit Garten in Netanya Auf der Suche nach einem Haus mit schönen Volumen und einem echten Außenbereich? Das Hotel liegt in der Wohngegend von Neot Herzl, dieses 8-Zimmer-Haus entwickelt 300 m2 gebaut und verfügt über einen privaten Garten von 150 m2, ideal fü…
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Wohnviertel Mini penthouse vue mer terrasse souccah
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Netanja, Israel
von
$764 860
Neues Mini Penthouse zum Verkauf in der Innenstadt von Netanya! Neues Gebäude mit schöner Lobby! 13. Stock mit 3 Aufzügen 3 Stück 2 Badezimmer 93m2 + 13m2 Terrasse Soccah mit Meerblick 1 Parkplatz Preis: 2.290.000sh Vaad-Köder: 450sh/Monat Arnona: 500sh/Monat Weitere Informationen: Israel: …
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Wohnviertel Penthouse boulevard de nice
Wohnviertel Penthouse boulevard de nice
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Netanja, Israel
von
$3 073
Penthouse von 150 m2 mit 3 Terrassen Panorama Meerblick von 150 m2. Fahrstuhl Shabbat
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Wohnviertel Beau 3 pieces proche mer nitsa
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Netanja, Israel
von
$896 790
Wohnung zum Verkauf in Netanya, nur wenige Schritte vom Meer und Blvd Nitsa. Gut gepflegtes Gebäude mit schöner Eingangshalle und Fahrradzimmer. 4. Stock mit Aufzug. 3 Zimmer sehr geräumig. 2 Badezimmer. 92m2 Meerblick. 4 Ausstellungen. Klimaanlage in jedem Zimmer. Ruhig und hell. Miklat im …
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Wohnviertel Balcon sur la mer haut standing magnifique
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Netanja, Israel
von
$3,34M
Bezug: NT 217 Am Meer Schönes Duplex Penthouse 7 Stück 260 m2 + 150 m2 Terrasse mit Meerblick Privatpool 5 Toiletten Klimaanlage 2 unterirdische Parkplätze Höhle Pool im Gebäude
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Wohnviertel Maison natif 600
Wohnviertel Maison natif 600
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Netanja, Israel
von
$4,74M
Vor dem Strandabstieg – Neues Entwicklerhaus. Schwimmbad und Aufzug in der Residenz. 7 Zimmer mit 4 Badezimmern. Schöner Meerblick
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Wohnviertel Rue remez proche de la kikar
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Netanja, Israel
von
$995 320
Im Stadtzentrum - 4 Zimmer - 130 m2 + Balkon Unbehinderte Sicht - Südwestausrichtung 2 Badezimmer + großes Wohnzimmer Renovierte Wohnung
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Wohnviertel Penthouse en plein centre ville de netanya
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Netanja, Israel
von
$1,30M
ZUM VERKAUF: luxuriöses Penthouse im Stadtzentrum, in einer ruhigen Straße. In einem neuen 5-stöckigen Boutique-Gebäude gelegen, ist diese Wohnung sehr geräumig mit ca. 140 m2 Wohnfläche und einem riesigen Mirpeset von ca. 90 m2. Die Wohnung ist komplett eingerichtet (es ist genug, um mit se…
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Wohnviertel Penthouse de reve vue mer ir yamim
Wohnviertel Penthouse de reve vue mer ir yamim
Wohnviertel Penthouse de reve vue mer ir yamim
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Netanja, Israel
von
$2,30M
Dream Penthouse zum Verkauf in Netanya, mit Blick auf Ir Yamim und das Naturschutzgebiet, mit freiem Meerblick. Das beste Penthouse im Projekt. 22. Stock mit Aufzügen. 6 Stück 3 Badezimmer 4 W.C. 186m2 + 150m2 Terrasse auf einer Ebene Außenküche Direkter Zugang zur Terrasse aus öffentlichen …
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Wohnviertel Centre ville vue degagee
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Netanja, Israel
von
$734 800
Schöne Wohnung zum Verkauf in der Innenstadt von Netanya in der Nähe von Shuk, Mall und zentraler Busbahnhof. Neubau. 8. Stock auf 12 mit 2 Aufzügen. Drei Zimmer. 2 Badezimmer. 90 m2 + 12 m2 Mirpeset. 1 Parkplatz. 1 Keller. 2 Ausstellungen: Süd, West. Preis: 2.200.000 Ideal für eine Investit…
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Wohnviertel Superbe penthouse vue mer
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Netanja, Israel
von
$2,07M
Hervorragendes Penthouse zum Verkauf in Netanya, im Bezirk Park Hayam, in der Nähe des Stadtzentrums. Neues und hochwertiges Gebäude, Lieferung 2026. Gebäude mit 3 Aufzügen, leerem Müll und Partyraum. 17. Etage von 17 Fünf Stück. 2 Badezimmer. 3 W.C. 156 m2 + 50 m2 Terrasse. Offene Sicht von…
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Wohnviertel Rue jabotinsky centre ville netanya
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Netanja, Israel
von
$751 500
Im Stadtzentrum, in der Nähe des Abstiegs zum Meer und Annehmlichkeiten. Renoviertes Gebäude. Große 4 Zimmer verwandelt in 3 Zimmer mit einem großen Wohnzimmer. Aufzug. Die Wohnung ist bei 5.000 Schekel vermietet
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Wohnviertel Yr yamim immeuble standing proche de la mer et du centre commercial
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Netanja, Israel
von
$1,39M
YR YAMIM - Stehgebäude in der Nähe des Meeres und Einkaufszentrum. 4 Zimmer - 138m2 + 12 m2 Balkon. Offene Ansicht. Wohnung komplett dekoriert und renoviert. Parental Suite mit Umkleideraum und Badezimmer
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Wohnviertel Nizza proche kikar
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Wohnviertel Nizza proche kikar
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Wohnviertel Nizza proche kikar
Netanja, Israel
von
$768 200
Renoviertes Gebäude – 4 Zimmer – 116 m2 mit 3 Ausrichtungen – kleiner Meerblick. Ruhige Straße, neben allen Annehmlichkeiten und dem Meeresabstieg. Aufzug und überdachte Parkplätze
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Wohnviertel 4 pieces a vendre dans un projet neuf vue imprenable netanya
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Wohnviertel 4 pieces a vendre dans un projet neuf vue imprenable netanya
Wohnviertel 4 pieces a vendre dans un projet neuf vue imprenable netanya
Netanja, Israel
von
$985 300
Bezug: NT 224 Bezirk: Hayam Park Projekt neun Lieferung in einem Jahr erwartet 4 Stück neues Kablan mit Mamad Fläche von 105 m2 Sonnenterrasse von 12 m2 14. Etage mit atemberaubendem Blick 2 Badezimmer Höhle neben der Wohnung Intelligentes und geräumiges Design Privater Parkplatz
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Wohnviertel A vendre appartement neuf 4 piEces rehov amnon lipkin shahak park hayam netanya
Wohnviertel A vendre appartement neuf 4 piEces rehov amnon lipkin shahak park hayam netanya
Wohnviertel A vendre appartement neuf 4 piEces rehov amnon lipkin shahak park hayam netanya
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Wohnviertel A vendre appartement neuf 4 piEces rehov amnon lipkin shahak park hayam netanya
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Netanja, Israel
von
$1,02M
Park HaYam, Netanya, nahe am Meer. Neue Wohnung von 102 m2 + Terrasse 14 m2, 10. Stock, 4 Zimmer. Electra-Projekt, moderner 30-stöckiger Turm. Parkplatz + Keller, unmittelbarer Eingang. Familienbereich, in der Nähe von Geschäften, Schulen und Stränden. Preis nach unten: 3,050.000 (Förder…
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Wohnviertel Rue rav kook proche kikar
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Netanja, Israel
von
$651 300
Im Herzen der Stadt - 3,5 Zimmer komplett renoviert
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Wohnviertel Rue shlomo hamelech proche dizengoff
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Netanja, Israel
von
$801 600
4 Zimmer - 115 m2 - Westausrichtung mit kleinem Meerblick. Wartungsgebäude mit Aufzug. Parkplatz
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Wohnviertel Avec terrasse balcon sur la mer clair vue sur la mer
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Netanja, Israel
von
$1,93M
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Wohnviertel Tour david vue mer imprenable spa a la maison
Wohnviertel Tour david vue mer imprenable spa a la maison
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Netanja, Israel
von
$3,47M
Luxus-Wohnung zum Verkauf in Netanya an der Front des Stadtzentrums! Wohnung mit privatem Spa! Sauna und Jacuzzi mit Laufband und Fitnessstudio! Neues und luxuriöses Gebäude des großen Bauherrn Briga mit 24-Stunden-Hausmeister (Pool, Fitnessraum und Spa mit Abonnement). Turm mit 8 Etagen mit…
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Wohnviertel Park hayam 4 pieces
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Netanja, Israel
von
$965 260
Wohnung zum Verkauf in Netanya, im Park Hayam Bezirk, in der Nähe des Zentrums und nur wenige Schritte vom Meer entfernt! Neues Gebäude von Qualität, Lieferung 2026. Gebäude mit 3 Aufzügen, leerem Müll und Partyraum. 3. Stockwerk auf 17. Vier Zimmer. 2 Badezimmer. 106 m2 + 15 m2 Terrasse (mi…
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Wohnviertel Vue mer nitsa bonne affaire
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Netanja, Israel
von
$951 900
Wohnung zum Verkauf in Netanya, in der Nähe von Nitsa und dem Meer! Neues und hochwertiges Gebäude mit Fitnessraum und Partyraum. 12. Stock mit Aufzügen. 4 Zimmer, 2 Badezimmer. 97m2 + 12m2 Terrasse. Meerblick. 2 Parkplätze, 1 Keller. Preis: 2 850 000
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Wohnviertel Au centre bel appartement bon emplacement magnifique neuf proche de la mer
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Netanja, Israel
von
$3,84M
Bezug: NT 220 Stadtteil: Stadtzentrum Neues Penthouse von 5 Zimmern Fläche von 313 m2 Terrasse von 121 m2 Allein auf dem Boden 19. Stock Zwei Parkplätze Große Keller
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Netanja, Israel
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$768 200
Gebäude - 4 Zimmer - 106 m2 + 14 m2 Balkon Offene Sicht 2 Badezimmer renoviert 3 Parkplätze Aufzug
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Netanja, Israel
von
$817 966
Wohnung zum Verkauf in der Innenstadt von Netanya, in der Nähe von Shuk, Mall und zentraler Busbahnhof. Neues Gebäude mit exklusivem Garten zum Gebäude und Partyraum. 9. Stock auf 12, mit 2 Aufzügen. 4 Zimmer, 2 Badezimmer. 113 m2 + 15 m2 Mirpeset. 1 Parkplatz. 1 Keller. Preis: 2 449 000
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