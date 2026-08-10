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Wohnquartier A vendre lmkyrh white city tower neve tzedek de luxe

Tel-Aviv, Israel
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ID: 39756
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 10.08.26

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  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Tel-Aviv
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Tel Aviv
  • Stadt
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Neve Tsedek, 24

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ZUM VERKAUF Entdecken Sie eine der exklusivsten Residenzen von Tel Aviv im renommierten White City Tower, nur wenige Schritte vom Strand entfernt, Neve Tzedek und Rothschild Boulevard. Diese außergewöhnliche Residenz von 400 m2 auf einer Ebene bietet einen spektakulären Panoramablick auf das Meer, weite Wohn- und Empfangsbereiche, Erkerfenster vom Boden bis zur Decke sowie luxuriöse Oberflächen von sehr hohem Stand. Merkmale der Immobilie 400 m2 auf einer Ebene 5 Räume 4 komplette Badezimmer 3 Balkone 3 Privatparkplätze Panorama Meerblick High-End-Materialien & Luxus-Oberflächen Große helle und offene Wohnräume Dienstleistungen von White City Tower & Services Concierge & Security 24/7 Außenpool Voll ausgestattetes Fitnessstudio Spa & Wellnessbereich Private Lounge für Bewohner High-End-Wohndienstleistungen Preis: 55 000 000 Megane: 050-583-5553 Premium Immobilien Lizenznummer 31928721 Agenturgebühren: 2% + MwSt. Wir sprechen Französisch, Englisch & Hebräisch

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