Wohnquartier A vendre lmkyrh white city tower neve tzedek de luxe

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Entdecken Sie eine der exklusivsten Residenzen von Tel Aviv im renommierten White City Tower, nur wenige Schritte vom Strand entfernt, Neve Tzedek und Rothschild Boulevard.
Diese außergewöhnliche Residenz von 400 m2 auf einer Ebene bietet einen spektakulären Panoramablick auf das Meer, weite Wohn- und Empfangsbereiche, Erkerfenster vom Boden bis zur Decke sowie luxuriöse Oberflächen von sehr hohem Stand.
Merkmale der Immobilie
400 m2 auf einer Ebene
5 Räume
4 komplette Badezimmer
3 Balkone
3 Privatparkplätze
Panorama Meerblick
High-End-Materialien & Luxus-Oberflächen
Große helle und offene Wohnräume
Dienstleistungen von White City Tower & Services
Concierge & Security 24/7
Außenpool
Voll ausgestattetes Fitnessstudio
Spa & Wellnessbereich
Private Lounge für Bewohner
High-End-Wohndienstleistungen
Preis: 55 000 000
Megane: 050-583-5553
Premium Immobilien
Lizenznummer 31928721
Agenturgebühren: 2% + MwSt.
Wir sprechen Französisch, Englisch & Hebräisch
Standort auf der Karte
Tel-Aviv, Israel
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Essen & Trinken
Freizeit
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