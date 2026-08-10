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Wohnquartier Penthouse rare a la location a nayot museum residence

Jerusalem, Israel
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ID: 39754
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 10.08.26

Standort

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  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Jerusalem
  • Nachbarschaft
    Jerusalem Subdistrict
  • Stadt
    Jerusalem
  • Adresse
    lzh, 2

Über den Komplex

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Zu vermieten im renommierten Museum Residence Komplex in Jerusalem - außergewöhnliches Penthouse auf einer ganzen Etage! Im Herzen des begehrten Viertels Nayot gelegen, bietet dieses prächtige 5-Zimmer-Penthouse 149 m2 Wohnfläche und 125 m2 Terrassen (mirpesot) rund um die Wohnung. Dank seiner vier Ausrichtungen genießt er den ganzen Tag über eine außergewöhnliche Helligkeit und einen herrlichen 360° Panoramablick. Die großzügigen Volumina, große Empfangsräume und viele Terrassen schaffen ein echtes Gefühl von Raum, Freiheit und Luxus. Jedes Zimmer hat direkten Zugang zu seiner eigenen Terrasse (Mirpeset), die allen Frieden, Komfort und Privatsphäre bietet. Das Penthouse befindet sich allein auf dem Boden und verfügt über einen privaten Aufzug mit direktem Zugang zur Wohnung, der absolute Diskretion und Ruhe garantiert. Es umfasst auch eine voll ausgestattete Küche, Parkettböden, Fußbodenheizung, integrierte Schränke, ein Smart-House-System, zwei überdachte Parkplätze und einen Keller. Die Museum Residence ist eine prestigeträchtige, ruhige und besonders sichere Residenz dank eines Kameraüberwachungssystems. Seine Lage ist ideal, in einer ruhigen und grünen Umgebung, nur eine Minute von der Ausfahrt aus Jerusalem und in der Nähe von Museen, Parks und den Hauptachsen der Stadt. Eine seltene Immobilie, die Raum, Licht, Luxus, Ruhe, Sicherheit und Privatsphäre in einer der angenehmsten Gegenden Jerusalems vereint.

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