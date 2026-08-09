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Netanja, Israel
von
$962,370
Wohnung zum Verkauf in Netanya, im Park Hayam Bezirk, in der Nähe des Zentrums und nur wenige Schritte vom Meer entfernt! Neues Gebäude von Qualität, Lieferung 2026. Gebäude mit 3 Aufzügen, leerem Müll und Partyraum. 3. Stockwerk auf 17. Vier Zimmer. 2 Badezimmer. 106 m2 + 15 m2 Terrasse (mi…
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Wohnviertel Balcon sur la mer haut standing magnifique
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Netanja, Israel
von
$3,33M
Bezug: NT 217 Am Meer Schönes Duplex Penthouse 7 Stück 260 m2 + 150 m2 Terrasse mit Meerblick Privatpool 5 Toiletten Klimaanlage 2 unterirdische Parkplätze Höhle Pool im Gebäude
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Wohnviertel Tour david vue mer imprenable spa a la maison
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Netanja, Israel
von
$3,46M
Luxus-Wohnung zum Verkauf in Netanya an der Front des Stadtzentrums! Wohnung mit privatem Spa! Sauna und Jacuzzi mit Laufband und Fitnessstudio! Neues und luxuriöses Gebäude des großen Bauherrn Briga mit 24-Stunden-Hausmeister (Pool, Fitnessraum und Spa mit Abonnement). Turm mit 8 Etagen mit…
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TekceTekce
Wohnviertel Rue rav kook proche kikar
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Netanja, Israel
von
$649,350
Im Herzen der Stadt - 3,5 Zimmer komplett renoviert
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Wohnviertel Rue jabotinsky centre ville netanya
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Netanja, Israel
von
$749,250
Im Stadtzentrum, in der Nähe des Abstiegs zum Meer und Annehmlichkeiten. Renoviertes Gebäude. Große 4 Zimmer verwandelt in 3 Zimmer mit einem großen Wohnzimmer. Aufzug. Die Wohnung ist bei 5.000 Schekel vermietet
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Wohnviertel A quelques pas de la mer
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Netanja, Israel
von
$1,83M
? Zum Verkauf – Einfamilienhaus mit Garten in Netanya Auf der Suche nach einem Haus mit schönen Volumen und einem echten Außenbereich? Das Hotel liegt in der Wohngegend von Neot Herzl, dieses 8-Zimmer-Haus entwickelt 300 m2 gebaut und verfügt über einen privaten Garten von 150 m2, ideal fü…
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Wohnviertel Bel appartement au centre ville
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Netanja, Israel
von
$749,250
Schöne Wohnung zum Verkauf in der Innenstadt von Netanya in der Nähe von Shuk, Einkaufszentrum und zentraler Busbahnhof. Neubau. 10. Etage auf 12 mit 2 Aufzügen. 3 Zimmer, 2 Badezimmer. 90 m2 + 12 m2 Terrasse. 1 Parkplatz. Doppelte Exposition: Süd, West. Preis: 2,250,000 sh
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Wohnviertel Beau 3 pieces proche mer nitsa
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Netanja, Israel
von
$894,105
Wohnung zum Verkauf in Netanya, nur wenige Schritte vom Meer und Blvd Nitsa. Gut gepflegtes Gebäude mit schöner Eingangshalle und Fahrradzimmer. 4. Stock mit Aufzug. 3 Zimmer sehr geräumig. 2 Badezimmer. 92m2 Meerblick. 4 Ausstellungen. Klimaanlage in jedem Zimmer. Ruhig und hell. Miklat im …
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Wohnviertel Centre ville tama 38 livraison dans 20 mois
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Netanja, Israel
von
$699,300
Gebäude im Bau - Stadtzentrum Netanya 10 Minuten zu Fuß von Kikar und dem Meer. Von 3 bis 4 Zimmer oder Penthouse mit Mamad und Terrasse + Parkplatz. 82 m2 + 11 m2 Balkon - 2.100.000 Schekel. 97,80 m2 + 13 m2 Balkon - 2.350.000 Schekel. Penthouse - 117 m2 + Terrasse (74 m2 + 27 m2) - 3.500.0…
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Wohnviertel Maison natif 600
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Netanja, Israel
von
$4,73M
Vor dem Strandabstieg – Neues Entwicklerhaus. Schwimmbad und Aufzug in der Residenz. 7 Zimmer mit 4 Badezimmern. Schöner Meerblick
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Wohnviertel Avec terrasse bel appartement bien agence bon emplacement dans un bel immeuble grand proche de la mer spacieux
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Netanja, Israel
von
$1,76M
Bezug: NT 222 Stadtteil: Poleg, am Meer in der Nähe von Geschäften und Restaurants 4 Stücke inklusive Mamad Fläche von 147 m2 Terrasse von 17 m2 mit Meerblick 4. Stock mit Aufzügen Großes Wohnzimmer, Esszimmer und Küche 3 Schlafzimmer Master Klimaanlage 2 Badezimmer, 3 Toiletten Privatparkpl…
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Wohnviertel 4 pieces a vendre dans un projet neuf vue imprenable netanya
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Netanja, Israel
von
$982,350
Bezug: NT 224 Bezirk: Hayam Park Projekt neun Lieferung in einem Jahr erwartet 4 Stück neues Kablan mit Mamad Fläche von 105 m2 Sonnenterrasse von 12 m2 14. Etage mit atemberaubendem Blick 2 Badezimmer Höhle neben der Wohnung Intelligentes und geräumiges Design Privater Parkplatz
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Wohnviertel Immeuble neuf centre ville
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Netanja, Israel
von
$815,517
Wohnung zum Verkauf in der Innenstadt von Netanya, in der Nähe von Shuk, Mall und zentraler Busbahnhof. Neues Gebäude mit exklusivem Garten zum Gebäude und Partyraum. 9. Stock auf 12, mit 2 Aufzügen. 4 Zimmer, 2 Badezimmer. 113 m2 + 15 m2 Mirpeset. 1 Parkplatz. 1 Keller. Preis: 2 449 000
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Wohnviertel Centre ville grand 4 pieces
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Netanja, Israel
von
$799,200
4 Zimmer – 125 m2 Gebäude mit Aufzug und Tiefgarage Ideal für Division
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Wohnviertel Appartement de grand standing face a la mer une adresse rare face a la mer lexcellence residentielle en bord de mer
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Netanja, Israel
von
$3,33M
In einer prestigeträchtigen Straße mit Blick auf das Meer, im Herzen eines Ultra-Luxus-Wohnprojekts, entdecken Sie eine seltene Immobilie in einem modernen Turm von 24 Stockwerken, der nur zwei Wohnungen pro Ebene für absolute Privatsphäre bietet. ? Wohnung 5 Zimmer mit hohem Standing • 140…
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Wohnviertel Construction neuve nat 600
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Netanja, Israel
von
$2,63M
NAT600 HAUS auf 2 Etagen - 5 Zimmer - 195 m2 Wohnfläche + 106 m2 Garten Möglichkeit, ein Schwimmbad zu bauen LIEFERUNG END 2026
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Wohnviertel Belle occasion a ne pas manquer appartement 4 pieces entierement meuble a louer centre ville netanya
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Netanja, Israel
von
$2,498
Referenz : TL 2677 Bezirk: Florentiner, sehr gute Lage, in der Nähe aller Annehmlichkeiten Wohnung im Studio-Projekt, rue Salame Schöne 3 Stücke inklusive Mamad Fläche von 70 m2 Terrasse von 12 m2 5. Stock mit Aufzug Klimaanlage Privater Parkplatz
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Wohnviertel Centre ville netanya rue abbah hillel
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Netanja, Israel
von
$815,850
Neueste Gebäude - 4 Zimmer 107 m2 + Balkon. Offene Ansicht. In der Nähe von Annehmlichkeiten und Einkaufszentrum. Parken. Fahrstuhl Shabbat
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Wohnviertel Au centre bel appartement bon emplacement magnifique neuf proche de la mer
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Netanja, Israel
von
$3,83M
Bezug: NT 220 Stadtteil: Stadtzentrum Neues Penthouse von 5 Zimmern Fläche von 313 m2 Terrasse von 121 m2 Allein auf dem Boden 19. Stock Zwei Parkplätze Große Keller
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Wohnviertel Superbe penthouse vue mer
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Netanja, Israel
von
$2,09M
Hervorragendes Penthouse zum Verkauf in Netanya, im Stadtteil Park Hayam, in der Nähe des Stadtzentrums. Neues und hochwertiges Gebäude, Lieferung 2026. Gebäude mit 3 Aufzügen, leerem Müll und Partyraum. 17. Etage von 17 Fünf Stück. 2 Badezimmer. 3 W.C. 156 m2 + 50 m2 Terrasse. Offene Sicht …
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Wohnviertel Mini penthouse vue mer terrasse souccah
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Netanja, Israel
von
$762,570
Neues Mini Penthouse zum Verkauf in der Innenstadt von Netanya! Neues Gebäude mit schöner Lobby! 13. Stock mit 3 Aufzügen 3 Stück 2 Badezimmer 93m2 + 13m2 Terrasse Soccah mit Meerblick 1 Parkplatz Preis: 2.290.000sh Vaad-Köder: 450sh/Monat Arnona: 500sh/Monat Weitere Informationen: Israel: …
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Wohnviertel Centre ville vue degagee
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Netanja, Israel
von
$732,600
Schöne Wohnung zum Verkauf in der Innenstadt von Netanya in der Nähe von Shuk, Mall und zentraler Busbahnhof. Neubau. 8. Stock auf 12 mit 2 Aufzügen. Drei Zimmer. 2 Badezimmer. 90 m2 + 12 m2 Mirpeset. 1 Parkplatz. 1 Keller. 2 Ausstellungen: Süd, West. Preis: 2.200.000 Ideal für eine Investit…
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Wohnviertel Cottage avec potentiel nord de netanya
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Netanja, Israel
von
$949,050
Cottage mit Potenzial zum Verkauf im Norden von Netanya - Moshe Shapira Street Suchen Sie ein geräumiges und helles Haus in einer sehr beliebten Gegend? Verpassen Sie diese Gelegenheit nicht! Angaben zur Immobilie: • 4 Zimmer + private Dachterrasse mit hohem Potenzial • 2-Zimmer-Wohnung …
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Wohnviertel Nizza proche kikar
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Netanja, Israel
von
$765,900
Renoviertes Gebäude – 4 Zimmer – 116 m2 mit 3 Ausrichtungen – kleiner Meerblick. Ruhige Straße, neben allen Annehmlichkeiten und dem Meeresabstieg. Aufzug und überdachte Parkplätze
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Wohnviertel A vendre appartement neuf 4 piEces rehov amnon lipkin shahak park hayam netanya
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Wohnviertel A vendre appartement neuf 4 piEces rehov amnon lipkin shahak park hayam netanya
Netanja, Israel
von
$1,02M
Park HaYam, Netanya, nahe am Meer. Neue Wohnung von 102 m2 + Terrasse 14 m2, 10. Stock, 4 Zimmer. Electra-Projekt, moderner 30-stöckiger Turm. Parkplatz + Keller, unmittelbarer Eingang. Familienbereich, in der Nähe von Geschäften, Schulen und Stränden. Preis nach unten: 3,050.000 (Förder…
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Wohnviertel Penthouse de reve vue mer ir yamim
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Netanja, Israel
von
$2,29M
Dream Penthouse zum Verkauf in Netanya, mit Blick auf Ir Yamim und das Naturschutzgebiet, mit freiem Meerblick. Das beste Penthouse im Projekt. 22. Stock mit Aufzügen. 6 Stück 3 Badezimmer 4 W.C. 186m2 + 150m2 Terrasse auf einer Ebene Außenküche Direkter Zugang zur Terrasse aus öffentlichen …
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Wohnviertel Vue mer nitsa bonne affaire
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Netanja, Israel
von
$949,050
Wohnung zum Verkauf in Netanya, in der Nähe von Nitsa und dem Meer! Neues und hochwertiges Gebäude mit Fitnessraum und Partyraum. 12. Stock mit Aufzügen. 4 Zimmer, 2 Badezimmer. 97m2 + 12m2 Terrasse. Meerblick. 2 Parkplätze, 1 Keller. Preis: 2 850 000
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Wohnviertel Magnifique penthouse de reve a vendre avec piscine privee et vue panoramique sur la mer hashmonaim netanya
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Netanja, Israel
von
$2,08M
Bezug: NT 225 Bezirk: Hashmonaim Neues und modernes Gebäude von nur 6 Jahren Günstiges 5-Zimmer-Penthouse einschließlich Mamad Fläche von 170 m2 Große Terrasse von 130 m2 mit privatem Pool Panorama Meerblick auf fast 200° 19. und letzte Etage mit Aufzügen Klimaanlage Parental Suite mit benut…
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Wohnviertel Netanya volume lumiere et mer a pied
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Netanja, Israel
von
$1,03M
Netanya verführt durch seine lebendige Umgebung zwischen Stränden, Spaziergängen und lebendigem Stadtleben. Jerusalem Street, nur 2 Minuten von den Stränden und dem Kikar entfernt, bietet diese Wohnung früher 5 Zimmer verwandelt in 4 Zimmer schöne Mengen über 130 m2. Das Hotel liegt auf de…
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Wohnviertel Penthouse rue yehuda alevi
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Netanja, Israel
von
$629,370
Penthouse im Stadtzentrum 4 Zimmer – freie Sicht Aufzug, Parkplatz 8-9 Minuten zu Fuß vom Kikar und dem Strand
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Wohnviertel Penthouse au pied du kikar
Wohnviertel Penthouse au pied du kikar
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Netanja, Israel
von
$3,13M
Im Herzen der Stadt, genießen Sie eine erstklassige Lage am Fuße von Kikar, entdecken Sie die Vorteile eines neuen Gebäudes. Dieses geräumige Penthouse bietet: Wohnfläche: 187 m2 Außenbereich : Terrasse von 50 m2 Großanlage: Meerblick Komfort: 2 Parkplätze + Keller
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Wohnviertel Penthouse en plein centre ville de netanya
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Netanja, Israel
von
$1,30M
ZUM VERKAUF: luxuriöses Penthouse im Stadtzentrum, in einer ruhigen Straße. In einem neuen 5-stöckigen Boutique-Gebäude gelegen, ist diese Wohnung sehr geräumig mit ca. 140 m2 Wohnfläche und einem riesigen Mirpeset von ca. 90 m2. Die Wohnung ist komplett eingerichtet (es ist genug, um mit se…
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Wohnviertel Penthouse meuble et equipe en plein centre ville
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Netanja, Israel
von
$3,996
Zu vermieten: luxuriöses Penthouse im Stadtzentrum, in einer ruhigen Straße. In einem neuen 5-stöckigen Boutique-Gebäude gelegen, ist diese Wohnung sehr geräumig mit ca. 140 m2 Wohnfläche und einer riesigen Terrasse von ca. 90 m2. Die Wohnung ist komplett eingerichtet (es ist genug, um mit s…
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Wohnviertel Immeuble recent centre ville
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Netanja, Israel
von
$765,900
Gebäude - 4 Zimmer - 106 m2 + 14 m2 Balkon Offene Sicht 2 Badezimmer renoviert 3 Parkplätze Aufzug
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Wohnviertel Avec terrasse bel appartement bien agence bon emplacement grand haut standing investi luxueux magnifique proche de la mer spacieux vue sur la mer
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Netanja, Israel
von
$2,50M
Bezug: NT 219 Bezirk: Ir Yamam, im luxuriösesten Projekt von Netanya, eine lebendige Erfahrung in einem Luxuskomplex 4 Stück Fläche: 138 m2 Terrasse: 25 m2 mit herrlichem Meerblick 1. Stock Große elterliche Suite mit Umkleidekabine Klimaanlage 2 Parkplätze Keller von 10 m2 Einrichtungen des …
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Wohnviertel Maison authentique pleine de potentiel
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Netanja, Israel
von
$2,50M
Authentisches Haus zum Verkauf in Netanya, in einer ruhigen und grünen Straße in der Nähe der Sharet Street im Norden von Netanya. 450m2 Land, 320m2 Wohnfläche. Schöner Garten mit Obstbäumen. 7 Zimmer, 2 elterliche Suiten, darunter eine mit Umkleidekabine, 3 Badezimmer, 4 W.C. Ruhig und hell…
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Wohnviertel Penthouse boulevard de nice
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Netanja, Israel
von
$3,064
Penthouse von 150 m2 mit 3 Terrassen Panorama Meerblick von 150 m2. Fahrstuhl Shabbat
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Wohnviertel Avec terrasse balcon sur la mer clair vue sur la mer
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Netanja, Israel
von
$1,93M
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Wohnviertel Rue remez proche de la kikar
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Netanja, Israel
von
$992,340
Im Stadtzentrum - 4 Zimmer - 130 m2 + Balkon Unbehinderte Sicht - Südwestausrichtung 2 Badezimmer + großes Wohnzimmer Renovierte Wohnung
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Wohnviertel Rue shlomo hamelech proche dizengoff
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Netanja, Israel
von
$799,200
4 Zimmer - 115 m2 - Westausrichtung mit kleinem Meerblick. Wartungsgebäude mit Aufzug. Parkplatz
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