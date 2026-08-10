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Wohnquartier Bonne occasion a ne pas manquer 4 pieces a louer dans une belle residence avec piscine herzlia hills

Herzliya, Israel
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ID: 39765
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 10.08.26

Standort

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  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Tel-Aviv
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Tel Aviv
  • Stadt
    Herzliya
  • Adresse
    HaShunit, 4 The Ritz Carlton Herzliya

Über den Komplex

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Bezug: 7000 Bezirk: Hertzliya Hills 4 Stücke inklusive Mamad Fläche von 113 m2 Terrasse von 13 m3 mit offenem Blick und Meer 12. Stock mit Aufzügen Klimaanlage 2 Badezimmer, 2 Toiletten 2 Parkplätze Keller Einrichtungen des Gebäudes: Wache, Fitnessraum, Country Club (Pool) Sauna / Hammam Vaad: 1760 nis/Monat Arnona : 840 Nis / 2 Monate Eintritt : 01/10/2026

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Herzliya, Israel
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