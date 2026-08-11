  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Jerusalem
  4. Wohnquartier Appartement a vendre holyland jerusalem

Wohnquartier Appartement a vendre holyland jerusalem

Jerusalem, Israel
von
$985,300
;
8
Eine Anfrage hinterlassen
ID: 39773
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 11.08.26

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Jerusalem
  • Nachbarschaft
    Jerusalem Subdistrict
  • Stadt
    Jerusalem
  • Adresse
    brhm prrh

Über den Komplex

Übertragen
Original anzeigen
Français Français
Prächtige 3,5-Zimmer-Wohnung im 5. Stock mit außergewöhnlicher Aussicht • Sehr helle Wohnung • Große Terrasse mit Panoramablick • Shabbat Lift • Parkplatz inklusive • Sportzimmer in der Residenz • Sehr gepflegtes Gebäude mit eleganter Lobby

Standort auf der Karte

Jerusalem, Israel
Ausbildung
Freizeit

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Ähnliche Komplexe
Wohnviertel A vendre boulevard nordau tel aviv
Tel-Aviv, Israel
von
$1,77M
Wohnviertel Rue calme proche de la mer
Tel-Aviv, Israel
von
$2,12M
Wohnviertel Magnifique 4 pieces renove avec ascenseur parking
Tel-Aviv, Israel
von
$1,57M
Wohnviertel Dans rue calme neuf projet de qualite
Ra’anana, Israel
von
$2,84M
Wohnviertel Grand 4 pieces a pinkas a cote du parc tsmaret
Tel-Aviv, Israel
von
$1,57M
Sie sehen gerade
Wohnquartier Appartement a vendre holyland jerusalem
Jerusalem, Israel
von
$985,300
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Ihre Anfrage hinterlassen
Danke! Ihre Anfrage ist eingegangen
Ich habe Interesse an der Immobilie aus Ihrer Anzeige. Ich möchte mehr Informationen über das Objekt. Welche Kaufbedingungen gelten für Ausländer? Ich würde gerne eine Wohnung/ein Haus besichtigen. Ich möchte über den Gesamtpreis (inkl. Steuern, Vermittlungsgebühr, etc.) informiert werden. Ist ein Kauf auf Kredit/Hypothek möglich?
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen
Andere Komplexe
Wohnviertel Superbe rez de jardin rothschild
Wohnviertel Superbe rez de jardin rothschild
Wohnviertel Superbe rez de jardin rothschild
Wohnviertel Superbe rez de jardin rothschild
Wohnviertel Superbe rez de jardin rothschild
Alle anzeigen Wohnviertel Superbe rez de jardin rothschild
Wohnviertel Superbe rez de jardin rothschild
Tel-Aviv, Israel
von
$1,74M
Hervorragender Bodengarten zum Verkauf im Herzen von Tel Aviv, in einer ruhigen Straße in der Nähe von Rothschild. Schönes Gebäude klassifiziert und renoviert. 2 Stück 72 m2 + 73 m2 Garten Hohe Decken von 3,5 Metern 1 Parkplatz 3 Ausstellungen Ruhig und hell Jährliche Rentabilität über 3 % P…
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Centre ville face au parc ideal pour famille religieuse
Wohnviertel Centre ville face au parc ideal pour famille religieuse
Wohnviertel Centre ville face au parc ideal pour famille religieuse
Wohnviertel Centre ville face au parc ideal pour famille religieuse
Wohnviertel Centre ville face au parc ideal pour famille religieuse
Wohnviertel Centre ville face au parc ideal pour famille religieuse
Ra’anana, Israel
von
$2,872
Diese 5-Zimmer-Wohnung, die sich besonders für eine religiöse Familie eignet, bietet 130 m2 Wohnfläche sowie eine 12 m2 große Soukka-Terrasse mit offenem Blick auf den kleinen Park. In der 4. Etage gelegen, genießt die Wohnung eine angenehme und grüne Umgebung im Herzen der Stadt. ✔️ Doppe…
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Lapotheose A vendre a ashdod
Wohnviertel Lapotheose A vendre a ashdod
Wohnviertel Lapotheose A vendre a ashdod
Wohnviertel Lapotheose A vendre a ashdod
Wohnviertel Lapotheose A vendre a ashdod
Alle anzeigen Wohnviertel Lapotheose A vendre a ashdod
Wohnviertel Lapotheose A vendre a ashdod
Aschdod, Israel
von
$1,17M
Zum Verkauf – Apartment 5 Zimmer verwandelt in 4 Zimmer in der Marina von Ashdod In einem der begehrtesten Orte in der Stadt gelegen, bietet diese Strandwohnung ein außergewöhnliches Lebensumfeld. Komplett geschmackvoll renoviert, wurde es in 4 geräumigen Zimmern neu gestaltet. Es umfasst …
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen