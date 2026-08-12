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Wohnquartier Excellent investissement sur tel aviv

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ID: 39783
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 12.08.26

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  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Tel-Aviv
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Tel Aviv
  • Stadt
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Elifelet, 10 Florentine Backpackers Hostel

Über den Komplex

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EXCELLENT INVESTITIONEN Das Projekt befindet sich in einer ruhigen Straße des florentinischen Bezirks, der seine Erneuerung fortsetzt. In der Nähe der Autobahn Ayalon, 50m von der lila Straßenbahnlinie und 300m von der grünen Linie. Appartements 2 Zimmer 50m2 + 6m2 Terrasse Mamad (sicher) Klimaanlage Aus dem 1. Stock Ab 2.490.000 Schekel Wohnungen 3 Zimmer 50m2 + 6m2 Terrasse Mamad (sicher) Klimaanlage Aus dem 1. Stock Von 2.550.000 Schekel Das Projekt befindet sich derzeit im Vorverkauf. Er hat bereits eine Baugenehmigung erhalten und soll im November 2024 mit dem Bau beginnen. Die Schlüssel sollen im April 2027 geliefert werden. Möglichkeit, 20% Unterschrift und 80% Schlüssellieferung auszuhandeln.

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