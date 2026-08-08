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Wohnquartier Bon emplacement etage haut avec vue mer bel appartement renove A ne pas manquer

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Wohnquartier Bon emplacement etage haut avec vue mer bel appartement renove A ne pas manquer
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ID: 39700
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 08.08.26

Standort

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  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Südbezirk
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Aschkelon
  • Stadt
    Aschkelon
  • Adresse
    Ashdod

Über den Komplex

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Gut gemacht! Schöne 5 Zimmer im Herzen der Stadt, komplett renoviert, Meerblick, 2 Aufzüge (Shabbat), Parkplatz im Keller.

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Aschkelon, Israel
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