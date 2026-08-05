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Wohnquartier Ideal investisseur

Jerusalem, Israel
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Wohnquartier Ideal investisseur
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ID: 39682
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 05.08.26

Standort

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  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Jerusalem
  • Nachbarschaft
    Jerusalem Subdistrict
  • Stadt
    Jerusalem
  • Adresse
    Ben Gamla, 7

Über den Komplex

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Wohnung zum Verkauf - Rue Rabbi Hisda 58 Quadratmeter im Kataster. Freigabe von Wohnungen in etwa zweieinhalb Jahren. Was Sie nach dem Wiederaufbau erhalten: Eine neue Wohnung von 103 m2 Eine Terrasse von 12 m2 Ein Lagerraum von 6 m2 Ein privater Parkplatz Ein völlig neues Gebäude, auf hohem Niveau gebaut, mit moderner Architektur Aktueller Zustand der Wohnung: Leere Wohnung Eigentümer mit Wohnsitz im Ausland Perfekt für sofortige Investitionen Mietpotenzial: 6.000 pro Monat Standort: Hisda 2 Street – gesuchte Nachbarschaft, Gebäude im kompletten Renovierungsverfahren

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