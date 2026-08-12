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Wohnquartier Projet neuf bat yam prix attractifs

Bat Yam, Israel
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12.08.26
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ID: 39781
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 12.08.26

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  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Tel-Aviv
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Tel Aviv
  • Stadt
    Bat Yam
  • Adresse
    HaSar Rabinovich

Über den Komplex

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Aktenzeichen NBY 124-3 Wohnung 3 Zimmer neuer Entwickler, Bat Yam. VORVERKAUF Tama 38 ultra interessantes Projekt im Herzen von Bat Yam, 15 Gehminuten vom Strand entfernt und in der Nähe der Straßenbahnlinie direkt nach Tel Aviv. Wir haben verschiedene Arten von 3 Stück zum Verkauf von 67m2. Jede Wohnung hat natürlich eine Mamad und einen Balkon. Möglichkeit, zusätzlich einen Parkplatz zu kaufen. Lieferung geplant für Juli 2026. Wir haben auch 4 und 5 Zimmer zum Verkauf in diesem Projekt sowie Penthäuser.

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