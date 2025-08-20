  1. Realting.com
Neubauten zum Verkauf in Netivot

Wohnviertel Nouveau quartier de netivot ramot yoram
Netivot, Israel
von
$379,215
In der neuen Nachbarschaft von Netivot Das Ramot Yoram Bezirk in der Mitte der Expansion angrenzend an den Neve Sharone Bezirk. Reine Investition. Große Auswahl an Wohnung von 3 Zimmern bis Penthouse mit Garten Erdgeschoss. Lieferung innerhalb von 2 Jahren .With Bankgarantie
