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Wohnquartier Appartement a vendre holylland jerusalem

Jerusalem, Israel
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ID: 39774
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 11.08.26

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  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Jerusalem
  • Nachbarschaft
    Jerusalem Subdistrict
  • Stadt
    Jerusalem
  • Adresse
    brhm prrh

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Ausverkauft – HOLYLAND, JERUSALEM Wohnung 4,5 Zimmer, 141 m2, ursprünglich 5 Zimmer • Großes geräumiges Wohnzimmer • 2 große Terrassen • 2 Badezimmer, darunter eines in der Master-Suite • 2 Parkplätze • Luxusresidenz mit eleganter Lobby • Sportzimmer & Synagoge in der Residenz

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Jerusalem, Israel
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