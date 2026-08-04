  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Jerusalem
  4. Wohnquartier Har homa terrasse souccah

Wohnquartier Har homa terrasse souccah

Jerusalem, Israel
von
$915,120
;
11
Eine Anfrage hinterlassen
ID: 39676
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 04.08.26

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Jerusalem
  • Nachbarschaft
    Jerusalem Subdistrict
  • Stadt
    Jerusalem
  • Adresse
    HaMamtzi, 5

Über den Komplex

Übertragen
Original anzeigen
Français Français
Wohnung zum Verkauf in Jerusalem, auf einer Straße fragen in Har Homa Bezirk Premiumvermietung In der Nähe von Geschäften, öffentlichen Verkehrsmitteln, Synagogen, Parks usw. 5. Stock auf 6 mit Aufzug 4 Stück 87m2 + 15m2 Terrasse mit offenem Blick 3 Ausstellungen 1 Parkplatz 1 Keller Preis: 2.790.000sh

Standort auf der Karte

Jerusalem, Israel
Lebensmittelgeschäfte
Freizeit

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Ähnliche Komplexe
Wohnviertel Beit vagan holyland
Jerusalem, Israel
von
$2,624
Wohnviertel Au centre avec terrasse bel appartement bien agence bon emplacement dans un bel immeuble dans un immeuble neuf magnifique neuf
Tel-Aviv, Israel
von
$3,05M
Wohnviertel OpportunitE premium rue reines tel aviv A deux pas de kikar dizengof
Tel-Aviv, Israel
von
$6,53M
Wohnviertel A vendre 2 piEces proche mer dans immeuble rEcent trEs bien entretenu
Tel-Aviv, Israel
von
$1,07M
Wohnviertel Vieux nord basel kikar hamdina
Tel-Aviv, Israel
von
$1,41M
Sie sehen gerade
Wohnquartier Har homa terrasse souccah
Jerusalem, Israel
von
$915,120
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Ihre Anfrage hinterlassen
Danke! Ihre Anfrage ist eingegangen
Ich habe Interesse an der Immobilie aus Ihrer Anzeige. Ich möchte mehr Informationen über das Objekt. Welche Kaufbedingungen gelten für Ausländer? Ich würde gerne eine Wohnung/ein Haus besichtigen. Ich möchte über den Gesamtpreis (inkl. Steuern, Vermittlungsgebühr, etc.) informiert werden. Ist ein Kauf auf Kredit/Hypothek möglich?
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen
Andere Komplexe
Wohnviertel Penthouse meuble et equipe en plein centre ville
Wohnviertel Penthouse meuble et equipe en plein centre ville
Wohnviertel Penthouse meuble et equipe en plein centre ville
Wohnviertel Penthouse meuble et equipe en plein centre ville
Wohnviertel Penthouse meuble et equipe en plein centre ville
Alle anzeigen Wohnviertel Penthouse meuble et equipe en plein centre ville
Wohnviertel Penthouse meuble et equipe en plein centre ville
Netanja, Israel
von
$3,936
Zu vermieten: luxuriöses Penthouse im Stadtzentrum, in einer ruhigen Straße. In einem neuen 5-stöckigen Boutique-Gebäude gelegen, ist diese Wohnung sehr geräumig mit ca. 140 m2 Wohnfläche und einer riesigen Terrasse von ca. 90 m2. Die Wohnung ist komplett eingerichtet (es ist genug, um mit s…
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Gan hair 2 pieces
Wohnviertel Gan hair 2 pieces
Wohnviertel Gan hair 2 pieces
Wohnviertel Gan hair 2 pieces
Wohnviertel Gan hair 2 pieces
Alle anzeigen Wohnviertel Gan hair 2 pieces
Wohnviertel Gan hair 2 pieces
Tel-Aviv, Israel
von
$1,14M
Wohnung zum Verkauf in Tel-Aviv, in der Nähe von Gordon, Dizengoff, Blvd Ben Gurion und Gan Hair. Bau von 9 Wohnungen. Zweiter Stock. 67 m2 Gemeinschaftsparkplatz 3/9. Ruhig und hell. renoviert. Preis: 3.490.000
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Sublime appartement darchitecte
Wohnviertel Sublime appartement darchitecte
Wohnviertel Sublime appartement darchitecte
Wohnviertel Sublime appartement darchitecte
Wohnviertel Sublime appartement darchitecte
Wohnviertel Sublime appartement darchitecte
Wohnviertel Sublime appartement darchitecte
Tel-Aviv, Israel
von
$1,38M
Außergewöhnliche Wohnung in einer ruhigen und grünen Straße, 70m vom Rothschild Boulevard. Seltenes Produkt
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen