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Wohnquartier Bonne affaire bel appartement de 5 pieces avec balcon et chambre de securite bonne orientation

Aschdod, Israel
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08.08.26
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ID: 39707
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 08.08.26

Standort

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  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Südbezirk
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Aschkelon
  • Stadt
    Aschdod
  • Adresse
    Rambam

Über den Komplex

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Schöne 5-Zimmer-Wohnung mit Balkon und Sicherheitsraum, klimatisiert, Doppelküche, Master-Suite mit Dusche und Toilette und Garderobe, gute Orientierung.

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Aschdod, Israel
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