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Wohnquartier Projet neuf a or akiva quartier or yam a deux pas de cesaree

Or Akiva, Israel
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12.08.26
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ID: 39796
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 12.08.26

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  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Haifa
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Hadera
  • Stadt
    Or Akiva

Über den Komplex

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Neues Projekt in Or Akiva – Quartier Or Yam, nahe Caesarea Ein strategischer Standort in Or Akiva Dieses neue Projekt in Or Akiva Or Yam ist nur 8 Minuten von den Stränden von Caesarea und Sdot Yam entfernt. Die Umgebung ist ruhig, grün und perfekt mit den Hauptstraßen verbunden. Der Bahnhof Or Akiva ermöglicht es Ihnen, Tel Aviv und Haifa schnell zu erreichen. Sie können auch direkten Zugang zum Caesarea Industrial Park genießen. Die Nachbarschaft ist für Familien konzipiert. Es bietet umfangreiche Parks, Gemeinschaftsgärten, Radwege und Qualitätsschulen. Eine moderne und familiäre Wohnanlage Das Projekt besteht aus 5 9-12 Gebäuden in Or Akiva. Es bietet Wohnungen mit 3 und 5 Zimmern sowie Garten- und Penthäuser. Jedes Gebäude ist mit moderner Architektur und einem hohen Leistungsniveau gestaltet. Komfort und Qualität des Gemeinschaftslebens stehen im Mittelpunkt des Projekts. Geräumige und gut ausgestattete Wohnungen Die Apartments bieten funktionales Design. Sie haben eine ausgezeichnete thermische und akustische Isolierung sowie moderne Geräte für mehr Komfort. 5 Zimmer Apartments in Or Akiva • 122 m2 + 16.5 m2 Terrasse • Aus dem 7. Stock • Verschiedene Orientierungen und Ansichten je nach Gebäude • Von 2 880 000 Schekel Kontaktieren Sie uns jetzt für weitere Informationen und vereinbaren Sie einen Besuch. Unser Team steht Ihnen zur Verfügung, um alle Ihre Fragen zu beantworten und Sie bei Ihrem Immobilienprojekt in Israel zu begleiten.

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