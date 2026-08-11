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Wohnquartier Rdj pleine vue mer

Aschkelon, Israel
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$551,100
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ID: 39770
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 11.08.26

Standort

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  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Südbezirk
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Aschkelon
  • Stadt
    Aschkelon
  • Adresse
    Yefe Nof, 25

Über den Komplex

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die Marine von Ashkelon, rdj 3 pieces avec jardin de 50m2 pleine vue mer

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Aschkelon, Israel
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