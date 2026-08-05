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Wohnquartier Vieux nord basel kikar hamdina

Tel-Aviv, Israel
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05.08.26
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ID: 39678
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 05.08.26

Standort

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  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Tel-Aviv
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Tel Aviv
  • Stadt
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Prof Schorr, 8

Über den Komplex

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Wohnung zum Verkauf in Tel Aviv, in einer ruhigen Straße in der Nähe von Basel und Kikar Hamdina Gut gepflegtes Gebäude 2. Stock mit Aufzug 3 Stück 86 m2 Mamak (Mamad auf der Bühne) Gemeinsame Parkplätze Große Leuchtkraft Preis: 4.300.000sh

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Tel-Aviv, Israel
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