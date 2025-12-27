Bat Yam, Israel

Willkommen auf der Insel – Leben zwischen Himmel, Meer und Eleganz Schließen Sie die Augen und stellen Sie sich einen Ort vor, wo das Meer zu Ihrem Horizont wird. Auf der Insel wohnen Sie ein paar Schritte vom Strand entfernt, in einer geräumigen und hellen Wohnung, die für Ihren Komfort un…