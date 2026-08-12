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Wohnquartier Investissement immobilier a raanana 3 5 pieces lumineux avec parking

Ra’anana, Israel
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12.08.26
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ID: 39807
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 12.08.26

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  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Zentralbezirk
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Petach Tikwa
  • Stadt
    Ra’anana
  • Adresse
    Moshe Sne

Über den Komplex

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Dieses 3,5-Zimmer-Hotel in der Rivka Gover Street in Raanana bietet eine Fläche von 80 m2, einen Parkplatz und befindet sich in einem sehr gepflegten Gebäude mit Aufzug. Dank seiner Mamad, seiner außergewöhnlichen Helligkeit und seines hohen Potenzials ist es eine ideale Wahl sowohl für eine Familie als auch für eine Investition. Die Nachbarschaft zeichnet sich durch seine ruhige Atmosphäre, grüne Parks, bekannte Schulen und die Nähe zu Geschäften aus. Während Sie die Ruhe genießen, sind Sie schnell mit dem Stadtzentrum von Raanana und den Achsen nach Tel Aviv verbunden. ? Waren in diesem Sektor sind sehr begehrt. Warten ist ein Risiko, eine große Chance zu verpassen.

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Ra’anana, Israel
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