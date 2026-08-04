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Wohnquartier Rare appartement 4 pieces a louer rue nahal snir a ashdod

Aschdod, Israel
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ID: 39671
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 04.08.26

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  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Südbezirk
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Aschkelon
  • Stadt
    Aschdod
  • Adresse
    Nahal Snir

Über den Komplex

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Zu vermieten, schöne 4-Zimmer-Wohnung in der Nahal Snir Street, im Youd Alef Bezirk Ashdod. Die Wohnung befindet sich im 3. Stock und verfügt über eine schöne Terrasse, Klimaanlage, Parkplatz und Mamad. Ideale Lage in der Nähe von Geschäften, Synagogen, Schulen und allen Annehmlichkeiten. Ab dem 6. Oktober verfügbar.

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Aschdod, Israel
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