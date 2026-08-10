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Wohnquartier A ne pas rater 4 pieces a louer proche de toutes commodites dans un bel immeuble bet ashdod

Aschdod, Israel
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ID: 39763
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 10.08.26

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  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Südbezirk
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Aschkelon
  • Stadt
    Aschdod
  • Adresse
    Rambam

Über den Komplex

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Bezug: 7001 District : Bet, in der Nähe von Transport und Geschäften Renoviertes Gebäude (nach Tama) 4 Zimmer (Wohnung in zwei geteilt) einschließlich Mamad Fläche von 108 m2 Terrasse 5. Stock mit Aufzug Klimaanlage Sofortige Einreise

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Aschdod, Israel
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