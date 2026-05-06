  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Tel-Aviv
  4. Wohnquartier Appartement 4 piEces avec vue mer A deux pas de la plage gordon

Wohnquartier Appartement 4 piEces avec vue mer A deux pas de la plage gordon

Tel-Aviv, Israel
von
$3,21M
;
5
Eine Anfrage hinterlassen
ID: 35937
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 05.05.26

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Tel-Aviv
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Tel Aviv
  • Stadt
    Tel-Aviv
  • Adresse
    J L Gordon, 5

Über den Komplex

Übertragen
Original anzeigen
Français Français
APARTMENT 4 TEILE MIT SEA VIEW – ZWEI NICHT aus dem GORDON-Satz Fläche: 94 m2 gebaut + 10 m2 Terrasse Boden: 1 von 7 Teile: 4 3 Schlafzimmer 2 Badezimmer Parkplatz: 2 Entdecken Sie die perfekte Balance zwischen Komfort, Stil und privilegierter Lage in dieser hervorragenden 4-Zimmer-Wohnung im Herzen von Tel Aviv. Diese Unterkunft befindet sich in der Gordon Street und bietet einen idealen urbanen Lebensstil – nur einen Spaziergang von Cafés, Restaurants, Stränden, Hotels, Synagogen, Fitnessstudios und Supermärkten entfernt. Alles, was Sie täglich benötigen, ist in Reichweite. Preis: IL 9,500,000 Kontaktieren Sie uns, um einen Besuch zu vereinbaren.

Standort auf der Karte

Tel-Aviv, Israel
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Essen & Trinken
Freizeit

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Ähnliche Komplexe
Wohnviertel Une villa de reve au prix dun appartement a tel aviv
Chadera, Israel
von
$10,00M
Wohnviertel Avec terrasse bon emplacement haut standing a ne pas manquer dans un immeuble neuf neuf projet de qualite
Netanja, Israel
von
$1,22M
Wohnviertel 2 piEces 45m rue melchett emplacement idEal au centre de tel aviv
Tel-Aviv, Israel
von
$980,200
Wohnviertel Projet rue yekhezkel residence de prestige au cOEur du nord ancien de tel aviv
Tel-Aviv, Israel
von
$5,67M
Wohnviertel Beau potentiel au centre de nahariya
Naharija, Israel
von
$425,880
Sie sehen gerade
Wohnquartier Appartement 4 piEces avec vue mer A deux pas de la plage gordon
Tel-Aviv, Israel
von
$3,21M
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Ihre Anfrage hinterlassen
Danke! Ihre Anfrage ist eingegangen
Ich habe Interesse an der Immobilie aus Ihrer Anzeige. Ich möchte mehr Informationen über das Objekt. Welche Kaufbedingungen gelten für Ausländer? Ich würde gerne eine Wohnung/ein Haus besichtigen. Ich möchte über den Gesamtpreis (inkl. Steuern, Vermittlungsgebühr, etc.) informiert werden. Ist ein Kauf auf Kredit/Hypothek möglich?
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen
Andere Komplexe
Wohnviertel Superbe cottage
Wohnviertel Superbe cottage
Wohnviertel Superbe cottage
Wohnviertel Superbe cottage
Wohnviertel Superbe cottage
Wohnviertel Superbe cottage
Wohnviertel Superbe cottage
Tel Mond, Israel
von
$4,69M
Im Herzen der schicken Vororte von Natanya und Raanana, zentral und pastoral, Cottage 5.5 Zimmer, komplett renoviert! Großer Garten, ruhig im Rücken. Grundstück ca. 230 m2, gebaut 150 m2 Private miklat
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Luxueux 5 pieces terrasse vue mer
Wohnviertel Luxueux 5 pieces terrasse vue mer
Wohnviertel Luxueux 5 pieces terrasse vue mer
Wohnviertel Luxueux 5 pieces terrasse vue mer
Tel-Aviv, Israel
von
$4,33M
Hochrangiger Wohnturm im Herzen von Tel Aviv. 153m2 Wohnfläche + 14m2 Terrasse mit Meerblick. 2 Keller + 2 Parkplätze. Sportraum, Schwimmbad, Wache 24 Stunden am Tag. Sehr hochwertige Oberflächen
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Vous voulez vivre en israel et aller a pied a la mer vivez a 200 metres du bord de mer a hadera
Wohnviertel Vous voulez vivre en israel et aller a pied a la mer vivez a 200 metres du bord de mer a hadera
Wohnviertel Vous voulez vivre en israel et aller a pied a la mer vivez a 200 metres du bord de mer a hadera
Wohnviertel Vous voulez vivre en israel et aller a pied a la mer vivez a 200 metres du bord de mer a hadera
Wohnviertel Vous voulez vivre en israel et aller a pied a la mer vivez a 200 metres du bord de mer a hadera
Wohnviertel Vous voulez vivre en israel et aller a pied a la mer vivez a 200 metres du bord de mer a hadera
Wohnviertel Vous voulez vivre en israel et aller a pied a la mer vivez a 200 metres du bord de mer a hadera
Chadera, Israel
von
$909,220
RE/MAX Hadera präsentiert Sie exklusiv mit einer hervorragenden hellen Familienwohnung, in einem Neubau, im Hadera Seaside Distrikt, in Givat Olga, Menahem Begin Street! Eigenschaften: - 5 Stücke von ca. 120 m2 - Zwei Melpeset! 14 und 6 m2 - Ein schöner Wohnraum mit schöner Verteilung - Ein…
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen