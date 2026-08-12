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Wohnquartier Avec terrasse au centre etage haut avec vue luxueux vue sur la mer dans un immeuble neuf magnifique

Tel-Aviv, Israel
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ID: 39798
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 12.08.26

Standort

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  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Tel-Aviv
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Tel Aviv
  • Stadt
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Ibn Gabirol

Über den Komplex

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Referenz ETLV 121 ZUM AUSSCHLIESSLICHEN VERKAUF Gindi Tower 2, TLV FASHION MALL Anschrift: Itzhak Gartziani 6, Tel Aviv In der wunderschönen Anlage von Gindi Tel Aviv bieten wir exklusiv dieses 5-Zimmer-Apartment mit Meerblick. Der luxuriöse Turm, der eine Wache und ein Fitnessstudio umfasst, ist Teil eines großen Komplexes mit einem Einkaufszentrum, Kindergärten und einem sehr großen Park. Ein paar Minuten zu Fuß von Rothschild. Die Wohnung wird mit einem Parkplatz und einem Keller verkauft.

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