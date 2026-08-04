Wohnquartier Appartement neuf 3 pieces bat yam centre

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Anilevich Street — Bat Yam
Preis: 2 050 000
Der beste Preis für eine neue Wohnung, die gerade vom Entwickler geliefert wurde!
Eine seltene Gelegenheit, eine neue Wohnung zu erwerben, bereit zu bewegen, in einem modernen Gebäude mit qualitativ hochwertigen Dienstleistungen.
Merkmale der Immobilie:
• 75 m2 Wohnfläche
• Sonnenterrasse von 11 m2
• 3 Stück
• 1. Stock
• Mamad (sicheres Zimmer)
• Privater Parkplatz registriert am Kataster
• Wohnung auf der Rückseite des Gebäudes, bietet Ruhe und Frieden
• Sofortige Einreise
Ein gesuchter Ort, in der Nähe:
• Strände von Bat Yam
• Tram
• Geschäfte und Einkaufszentren
• Kaffee und Restaurants
• Schulen
• Öffentliche Verkehrsmittel
Um die vollständige Datei zu erhalten oder einen Besuch zu vereinbaren, kontaktieren Sie mich in einer privaten Nachricht oder auf WhatsApp.
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Bat Yam, Israel
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