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Wohnquartier Appartement neuf 3 pieces bat yam centre

Bat Yam, Israel
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ID: 39669
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 04.08.26

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  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Tel-Aviv
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Tel Aviv
  • Stadt
    Bat Yam
  • Adresse
    Anilevich, 25

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Anilevich Street — Bat Yam Preis: 2 050 000 Der beste Preis für eine neue Wohnung, die gerade vom Entwickler geliefert wurde! Eine seltene Gelegenheit, eine neue Wohnung zu erwerben, bereit zu bewegen, in einem modernen Gebäude mit qualitativ hochwertigen Dienstleistungen. Merkmale der Immobilie: • 75 m2 Wohnfläche • Sonnenterrasse von 11 m2 • 3 Stück • 1. Stock • Mamad (sicheres Zimmer) • Privater Parkplatz registriert am Kataster • Wohnung auf der Rückseite des Gebäudes, bietet Ruhe und Frieden • Sofortige Einreise Ein gesuchter Ort, in der Nähe: • Strände von Bat Yam • Tram • Geschäfte und Einkaufszentren • Kaffee und Restaurants • Schulen • Öffentliche Verkehrsmittel Um die vollständige Datei zu erhalten oder einen Besuch zu vereinbaren, kontaktieren Sie mich in einer privaten Nachricht oder auf WhatsApp.

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