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Wohnquartier Projet neuf a ramat gan emplacement dexception 4 pieces

Ramat Gan, Israel
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ID: 39792
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 12.08.26

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  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Tel-Aviv
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Tel Aviv
  • Stadt
    Ramat Gan

Über den Komplex

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Neues Projekt in Ramat Gan – Außergewöhnliche Lage – 4 Zimmer Dieses neue Immobilienprojekt in Ramat Gan genießt eine strategische Lage, nur wenige Minuten von Tel Aviv entfernt. Es ist umgeben von beliebten Sehenswürdigkeiten wie dem Ramat Gan Nationalpark, dem Yarkon Park und dem Einkaufszentrum Ayalon. Der schnelle Zugang zu den Hauptstraßen (Ayalon, Zabotinsky, Rabin, Route 4) und zu zukünftigen öffentlichen Verkehrsstationen erleichtert die tägliche Fahrt. Das Viertel bietet eine dynamische Umgebung mit renommierten Institutionen wie der Talma Yalin School of Arts und der Shenkar Academy. Eine einzigartige Architektur, die Geschichte und Moderne verbindet Dieses vom Architekten Gidi Bar Orian entworfene High-End-Projekt kombiniert einen modernen 9-stöckigen Turm mit einem klassischen Gebäude, das als historisches Denkmal eingestuft ist. Diese Fusion zwischen zeitlosem Design und zeitgenössischer Architektur verleiht dem Projekt eine einzigartige Handschrift. High-End-Services für absoluten Komfort • Elegante doppelt hohe Eingangshalle • Schnellaufzüge • Sichere unterirdische Parkplätze • Verfeinerte Gemeinschaftsräume mit Entspannungsbereichen • Landschaft und aromatischer Garten Kontaktieren Sie uns jetzt für weitere Informationen und buchen Sie Ihre neue Wohnung in Ramat Gan.

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