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Wohnquartier Appartement 5 pieces avec vue sur le lac

Aschkelon, Israel
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ID: 39799
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 12.08.26

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  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Südbezirk
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Aschkelon
  • Stadt
    Aschkelon

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Wohnung 5 Zimmer zum Verkauf – Rue Mapal HaTanur, Ashkelon Ein geräumiges Anwesen mit offenem Blick auf den See Diese 5-Zimmer-Wohnung in Ashkelon befindet sich in der Mapal HaTanur Street, im 9. Stock eines modernen und gehobenen Gebäudes. Es bietet eine großzügige Fläche von 120 m2, sowie ein 12 m2 großes Mirpeset mit einem schönen Blick auf den See. Eine komfortable und praktische Wohnumgebung Die Wohnung genießt eine ausgezeichnete Lage, mit einem Einkaufszentrum direkt unter dem Gebäude. Das Projekt bietet qualitativ hochwertige Dienstleistungen: Zwei Aufzüge, darunter ein Shabbat-Aufzug Zwei Parkplätze Club für Bewohner Neues und gepflegtes Gebäude Ein ideales Wohnumfeld für Familien, die Raum und Komfort suchen. ? Kontaktieren Sie uns jetzt für weitere Informationen oder um einen Besuch zu vereinbaren.

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