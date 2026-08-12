Wohnquartier Appartement 5 pieces avec vue sur le lac

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Wohnung 5 Zimmer zum Verkauf – Rue Mapal HaTanur, Ashkelon
Ein geräumiges Anwesen mit offenem Blick auf den See
Diese 5-Zimmer-Wohnung in Ashkelon befindet sich in der Mapal HaTanur Street, im 9. Stock eines modernen und gehobenen Gebäudes.
Es bietet eine großzügige Fläche von 120 m2, sowie ein 12 m2 großes Mirpeset mit einem schönen Blick auf den See.
Eine komfortable und praktische Wohnumgebung
Die Wohnung genießt eine ausgezeichnete Lage, mit einem Einkaufszentrum direkt unter dem Gebäude.
Das Projekt bietet qualitativ hochwertige Dienstleistungen:
Zwei Aufzüge, darunter ein Shabbat-Aufzug
Zwei Parkplätze
Club für Bewohner
Neues und gepflegtes Gebäude
Ein ideales Wohnumfeld für Familien, die Raum und Komfort suchen.
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Aschkelon, Israel
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