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Wohnquartier Penthouse exceptionnel a rishon lezion

Rischon LeZion, Israel
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ID: 38260
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 20.07.26

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  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Zentralbezirk
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Rechowot
  • Stadt
    Rischon LeZion
  • Adresse
    Mishar

Über den Komplex

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Neues Gebäude, perfekt gepflegt. Einzigartiges Penthouse, Single im 12. und obersten Stockwerk. Aus dem Treffen von vier Wohnungen kommend, bietet es außergewöhnliche Volumina und Panoramablicke auf die gesamte Region: Tel Aviv, Jerusalem, Holon, sowie teilweise Meerblick. Hauptmerkmale: • 208 m2 Wohnfläche (Arnona-Oberfläche) • Ca. 250 m2 Terrassen rund um die Wohnung • Privater Zugang zum Dach von ca. 80 m2 (unentwickelt) mit Genehmigung für den Bau eines Schwimmbades • 5 Zimmer (4 Schlafzimmer) • Mamad • Nur Wohnung im Obergeschoss (4 Wohnungen kombiniert in 1 nur) • Ausstellung zu den vier Kardinalpunkten • 360° klare Sicht • Unabhängige Klimaanlage nach Zone • 2 private Außenparkplätze, darunter einer für Elektrofahrzeuge • Möglichkeit, vollständig möbliert verkauft zu werden Ausgaben: Vaad Bayit: 450 / Monat Arnona: 2 660 / 2 Monate Eine seltene Immobilie mit Privatsphäre, beeindruckenden Volumen und außergewöhnlichen Außenbereichen, ideal für eine Familie oder eine Kundschaft, die ein einzigartiges Penthouse in der Gegend von Tel Aviv sucht.

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Rischon LeZion, Israel
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