Wohnquartier Penthouse exceptionnel a rishon lezion

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Neues Gebäude, perfekt gepflegt. Einzigartiges Penthouse, Single im 12. und obersten Stockwerk.
Aus dem Treffen von vier Wohnungen kommend, bietet es außergewöhnliche Volumina und Panoramablicke auf die gesamte Region: Tel Aviv, Jerusalem, Holon, sowie teilweise Meerblick.
Hauptmerkmale:
• 208 m2 Wohnfläche (Arnona-Oberfläche)
• Ca. 250 m2 Terrassen rund um die Wohnung
• Privater Zugang zum Dach von ca. 80 m2 (unentwickelt) mit Genehmigung für den Bau eines Schwimmbades
• 5 Zimmer (4 Schlafzimmer)
• Mamad
• Nur Wohnung im Obergeschoss (4 Wohnungen kombiniert in 1 nur)
• Ausstellung zu den vier Kardinalpunkten
• 360° klare Sicht
• Unabhängige Klimaanlage nach Zone
• 2 private Außenparkplätze, darunter einer für Elektrofahrzeuge
• Möglichkeit, vollständig möbliert verkauft zu werden
Ausgaben:
Vaad Bayit: 450 / Monat
Arnona: 2 660 / 2 Monate
Eine seltene Immobilie mit Privatsphäre, beeindruckenden Volumen und außergewöhnlichen Außenbereichen, ideal für eine Familie oder eine Kundschaft, die ein einzigartiges Penthouse in der Gegend von Tel Aviv sucht.
Standort auf der Karte
Rischon LeZion, Israel
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