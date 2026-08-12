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Wohnquartier Penthouse exceptionnel a vendre quartier neve ofer tel aviv

Tel-Aviv, Israel
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ID: 39803
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 12.08.26

Standort

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  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Tel-Aviv
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Tel Aviv
  • Stadt
    Tel-Aviv

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Außergewöhnliches Penthouse zum Verkauf – Neve Ofer District, Tel Aviv Eine privilegierte Lage mit Panoramablick Dieses Penthouse befindet sich südlich von Tel Aviv, im Viertel Neve Ofer in voller Erneuerung. In der 14. und obersten Etage eines neuen Gebäudes bietet es einen spektakulären Blick auf die gesamte Stadt, Bat Yam und das Meer. Ein luxuriöser und heller Wohnraum Mit einer Fläche von 142 m2 verfügt das Penthouse über ein großes helles Wohnzimmer mit einer modernen amerikanischen Küche, perfekt zu empfangen. Der Nachtbereich umfasst 4 Schlafzimmer, darunter eine Mamad und eine elterliche Suite für mehr Komfort und Privatsphäre. Eine außergewöhnliche Terrasse mit Jacuzzi Die Terrasse von 102 m2, ausgestattet mit einem Whirlpool, ermöglicht es Ihnen, das mediterrane Klima und die Abende im Freien voll zu genießen. Penthouse 4 Zimmer von 142 m2 + 102 m2 Terrasse In der 14. Etage Mamad, Keller und zwei Parkplätze inklusive Jacuzzi und Panoramablick Preis: 6.990.000 Schekel Kontaktieren Sie uns jetzt für weitere Informationen und vereinbaren Sie einen Besuch.

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