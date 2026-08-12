Wohnquartier Penthouse exceptionnel a vendre quartier neve ofer tel aviv

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Außergewöhnliches Penthouse zum Verkauf – Neve Ofer District, Tel Aviv
Eine privilegierte Lage mit Panoramablick
Dieses Penthouse befindet sich südlich von Tel Aviv, im Viertel Neve Ofer in voller Erneuerung. In der 14. und obersten Etage eines neuen Gebäudes bietet es einen spektakulären Blick auf die gesamte Stadt, Bat Yam und das Meer.
Ein luxuriöser und heller Wohnraum
Mit einer Fläche von 142 m2 verfügt das Penthouse über ein großes helles Wohnzimmer mit einer modernen amerikanischen Küche, perfekt zu empfangen. Der Nachtbereich umfasst 4 Schlafzimmer, darunter eine Mamad und eine elterliche Suite für mehr Komfort und Privatsphäre.
Eine außergewöhnliche Terrasse mit Jacuzzi
Die Terrasse von 102 m2, ausgestattet mit einem Whirlpool, ermöglicht es Ihnen, das mediterrane Klima und die Abende im Freien voll zu genießen.
Penthouse 4 Zimmer von 142 m2 + 102 m2 Terrasse
In der 14. Etage
Mamad, Keller und zwei Parkplätze inklusive
Jacuzzi und Panoramablick
Preis: 6.990.000 Schekel
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Standort auf der Karte
Tel-Aviv, Israel
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