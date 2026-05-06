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Wohnquartier Appartement a vendre a jerusalem

Jerusalem, Israel
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$969,000
06.05.26
$969,000
05.05.26
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Wohnquartier Appartement a vendre a jerusalem
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ID: 35877
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 06.05.26

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  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Jerusalem
  • Nachbarschaft
    Jerusalem Subdistrict
  • Stadt
    Jerusalem

Über den Komplex

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4 Zimmer zum Verkauf in einem charmanten Gebäude im Herzen einer pastoralen Atmosphäre von Jerusalem und nur wenige Gehminuten von Baka entfernt. In der Nähe von allem: Schulen, Synagogen, Kultur- und Unterhaltungszentren und natürlich die Altstadt. Das Gebäude verfügt über einen Aufzug und die Apartments verfügen über Balkone, einen Keller und Privatparkplätze.

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Jerusalem, Israel
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