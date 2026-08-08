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Wohnquartier Dans les luxueuses tours

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ID: 39711
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 08.08.26

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  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Südbezirk
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Aschkelon
  • Stadt
    Aschdod
  • Adresse
    HaDekel

Über den Komplex

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Luxus-Wohnung 5 Zimmer in der Residenz "Hadkel" • In vorderster Linie des Meeres • Etwa 215 m2 Komfort und Luxus • Eine außergewöhnlich geräumige 5-Zimmer-Wohnung • Mamad • Unbehinderter Meerblick • In der Nähe vom Strand • Geräumig und hell • Große moderne Küche • 18 m2 sonnig Mirpeset mit Panoramablick • Stehende Gebäude mit Gym • Keller und Parkplatz Wollen Sie eine außergewöhnliche Lebensqualität? Verpassen Sie nicht diese Wohnung! Ideal für Familien, Meeresliebhaber und alle, die ein High-End-Lebensumfeld suchen. Für weitere Informationen und um einen Besuch zu arrangieren, kontaktieren Sie uns.

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