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Wohnquartier Magnifique 3 pieces avec mamad balcon et parking a cote du parc

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Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 08.08.26

Standort

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  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Tel-Aviv
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Tel Aviv
  • Stadt
    Tel-Aviv
  • Adresse
    HaZohar, 5

Über den Komplex

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zum ausschließlichen Verkauf In der Wohn- und Grüngegend von Bavli 5 Zohar Street Im 4. Stock, genießen Sie eine geräumige und helle Fassade Wohnung 3 Zimmer, 81 m2 + sonnige Terrasse von 11 m2 Süd- und Westorientierung Es umfasst ein Hauptschlafzimmer, ein Badezimmer mit Dusche und eine separate Toilette. Zwei Aufzüge für Personen mit eingeschränkter Mobilität, Keller und private Parkplätze in der Residenz – Tabu! Einfacher Zugang zum Stadtzentrum, nur wenige Schritte vom Yarkon Park und der Landschaft entfernt.

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Tel-Aviv, Israel
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