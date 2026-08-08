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Wohnquartier Israel ashdod appartement de 5 pieces a vendre

Aschdod, Israel
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08.08.26
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ID: 39710
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 08.08.26

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  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Südbezirk
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Aschkelon
  • Stadt
    Aschdod
  • Adresse
    Rambam

Über den Komplex

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ASHDOD, Bezirk Dalet: 5-Zimmer-Wohnung sehr gut gelegen, in der Nähe von Geschäften, Schulen, Kinderkrippen und Synagogen. Diese geräumige Wohnung bietet schöne Volumen und einen großen sonnigen Balkon mit freiem Blick. Schönes renoviertes und gepflegtes Gebäude, Mamad mit Sicherheitsstandards, Aufzug, ausgezeichnete freundliche Nachbarschaft.

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Aschdod, Israel
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