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Wohnquartier Avec terrasse dans un bel immeuble au centre proche de la mer bel appartement projet de qualite

Bat Yam, Israel
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12.08.26
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ID: 39788
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 12.08.26

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  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Tel-Aviv
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Tel Aviv
  • Stadt
    Bat Yam
  • Adresse
    HaSar Rabinovich

Über den Komplex

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Bezug: NBY 106-3 Top Lage: direkt im Stadtzentrum, 800m vom Strand entfernt. In der Nähe von Geschäften, Schulen, Synagogen und allen Interessengebieten der Stadt. Straßenbahnhof auf 500m. 15 Minuten Fahrt von Tel Aviv. Es ist ein neues 10-stöckiges Gebäude mit 90 Wohnungen. Das Gebäude verfügt über eine große Design-Lobby, Tiefgarage und zwei Aufzüge. Das Projekt erhielt die letzte Baugenehmigung und hat eine Bankgarantie. Wir haben auch zum Verkauf 3 und 4 Zimmer Wohnungen in diesem Projekt, sowie Penthäuser und Garten. 3 Zimmer Wohnungen von 68m2 + 10m2 Terrasse. Aus dem ersten Stock. Ein Parkplatz.

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