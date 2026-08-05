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Wohnquartier Rare appartement kikar hamedina

Tel-Aviv, Israel
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ID: 39684
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 05.08.26

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  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Tel-Aviv
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Tel Aviv
  • Stadt
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Tashah, 14

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Seltene Wohnung zum Verkauf in Tel Aviv, im Bezirk Kikar Hamedina Neues Werkstattgebäude 4. Etage mit Aufzug 160m2 + 26m2 Terrassen (18+8) 5 Stück 2 Badezimmer 3 WC Große Master Suite mit Garderobe 1 Parkplatz 3 Ausstellungen Mamad Preis: 10.300.000sh

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Tel-Aviv, Israel
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