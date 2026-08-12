Wohnquartier Projet neuf herzliya verte appartements 3 et 4 pieces a vendre

Ermöglichen Sie die Anzeige von Website-Inhalten und den Zugriff auf Funktionen. Diese Art von Cookies wird nur für den ordnungsgemäßen Betrieb der Website verwendet und nicht an Dritte weitergegeben. Eine Deaktivierung ist nicht möglich, ohne die Funktion der Website zu beeinträchtigen.
Analytische Cookies
Helfen Sie uns, die Leistung der Website zu verbessern, Ihre Erfahrung bei der Nutzung der Website zu verbessern und die Nutzung komfortabler zu gestalten. Die Informationen, die diese Art von Cookies sammelt, werden aggregiert und sind daher anonym. Wird verwendet, um statistische Indikatoren zur Website-Nutzung bereitzustellen, ohne Benutzer zu identifizieren.
Werbe-Cookies
Ermöglichen Sie uns, unsere Marketingkosten zu senken und die Benutzererfahrung zu verbessern.
Speichern
Realting.com verwendet Cookies, um Ihre Interaktion mit der Website zu verbessern. Sie können konfigurieren, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden.
Erfahren Sie mehr
Neues Projekt in Herzliya – Western Green Herzliya District
Eine strategische und Wohnlage in Herzliya
Dieses neue Projekt in Herzliya Verte liegt westlich der Nachbarschaft, in einer ruhigen und grünen Umgebung.
Nur 5 Gehminuten von der Reichman University entfernt, ist es von hochwertigen Schulen, Parks und Geschäften umgeben.
Die Lage bietet direkten Zugang zu Ayalon Straßen, 531 und der Küstenstraße. Sie befinden sich auch in der Nähe des Seven Stars Shopping Centre, des Herzliya Park und der Strände.
Ein elegantes und modernes Stadterneuerungsprojekt
Das Projekt wird im Rahmen einer Operation Tama 38/2 durchgeführt. Zwei 7-stöckige Gebäude werden komplett umgebaut.
Die Gebäude zeichnen sich durch ihre moderne Architektur und hochwertige Oberflächen aus. Die Apartments sind hell, geräumig und für optimalen Komfort konzipiert.
Pre-Marketing hat bereits begonnen.
Komfortable und abwechslungsreiche Apartments
Wohnungen 3 Zimmer
73 m2 Wohnfläche
Terrasse von 8 m2
Nord- und Südorientierung
Parken inklusive
Unter 3 351.000 Schekel
Appartements 4 Zimmer
101 m2 Wohnfläche
Terrasse von 14 m2
Nordausrichtung
Offene Sicht
Parken inklusive
Unter 4 146 000 Schekel
Standort auf der Karte
Haifa, Israel
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Essen & Trinken
Freizeit
Hypotheken-Rechner
Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus.
Zurücklegen