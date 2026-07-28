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Neubauten zum Verkauf in Hof HaSharon Regional Council

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Wohnviertel Grand penthouse neuf du kablan a vendre proche de la mer glil yam herzliya
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Unterbezirk Tel Aviv, Israel
von
$4,59M
Bezug: HR 141 Bezirk: Gllil Yam, nahe am Meer Prächtiges Penthouse neun Kablan 6 Zimmer mit Mamad auf einer Etage Lieferung: Ende 2028 Fläche von 175 m2 Terrasse von 68 m2 9. und oberste Etage mit Aufzügen 3 Badezimmer 2 private Tiefgaragen Höhle
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