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Wohnquartier Superbe appartement en premiere ligne de mer a bat yam dream tower

Bat Yam, Israel
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$1,62M
20.07.26
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20.07.26
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ID: 38264
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 20.07.26

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  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Tel-Aviv
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Tel Aviv
  • Stadt
    Bat Yam
  • Adresse
    Rothschild

Über den Komplex

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Zum Verkauf – Bat Yama In einem neuen High-End-Turm am Meer gelegen, bietet diese Wohnung High-End-Service und einen außergewöhnlichen vollen Meerblick. Merkmale der Immobilie: • 5 Zimmer – 115 m2 Wohnfläche • Sonnenterrasse von 14 m2 mit totalem Meerblick • Hohes Niveau, ausgezeichnete Helligkeit • Komplett renovierte Küche mit hochwertigen Oberflächen • Master Suite mit eigenem Badezimmer (Dusche + Toilette) • 2 Parkplätze Highlights: • Neues und prestigeträchtiges Gebäude • Panorama Meerblick vom Wohnzimmer und Terrasse • Gesuchter Standort auf Rothschild, in der Nähe des Strandes Selten auf dem Markt, ideal für Hauptwohnsitz oder Erbe Investition am Meer. PREISE : 5.590.000 NIS

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