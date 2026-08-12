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Wohnquartier Bonne occasion a ne pas manquer 4 5 pieces spacieux a vendre vue imprenable sur la mer quartier alef ashdod

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ID: 39776
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 12.08.26

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  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Südbezirk
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Aschkelon
  • Stadt
    Aschdod
  • Adresse
    Sderot Herzl

Über den Komplex

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Bezug: AS 1016 Bezirk: Alef, in der Nähe aller Annehmlichkeiten und des Meeres Große 4,5 Stücke mit Mamad Fläche von 125 m2 2 Terrassen einschließlich einer von 15 m2 mit Panoramablick auf das Meer 15. Stock mit Aufzügen Klimaanlage 2 Badezimmer Ankleiden Privater Parkplatz

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Aschdod, Israel
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