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Wohnquartier A ne pas manquer agreable avec terrasse bel appartement bien agence calme investi magnifique proche de la mer renove

Aschkelon, Israel
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ID: 39698
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 08.08.26

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  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Südbezirk
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Aschkelon
  • Stadt
    Aschkelon
  • Adresse
    Ashdod

Über den Komplex

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Schönes Mini-Penthouse 4 Zimmer Balkon 18 Meter, . Komplett renoviert.. Gute Lage, in der Nähe von Kindergärten, gegenüber dem Zentrum, ein gepflegtes Gebäude.

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Aschkelon, Israel
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