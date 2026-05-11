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Wohnquartier Bonne affaire rue dizengoff a 41000 shekels du m2

Tel-Aviv, Israel
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ID: 36548
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 11.05.26

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  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Tel-Aviv
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Tel Aviv
  • Stadt
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Dizengoff, 222

Über den Komplex

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ausschließlich zum Verkauf Im alten Norden, in der Nähe des Meeres und des beliebten Basler Komplexes? Dizengoff Street (North Dizengoff, bei Hatanya Street) In einem gut gepflegten und sicheren Gebäude im 3. Stock Eine helle und geräumige Wohnung von 102 m2, nach Süden und Westen Geteilt in 2 Wohnungen renoviert und derzeit gemietet. Jede Wohnung verfügt über 2 Zimmer, ein Einkommen von 13.500 NIS generieren Ein Haus ist im Gebäude verfügbar

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