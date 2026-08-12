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Wohnquartier Avec terrasse bien agence bon emplacement dans un immeuble neuf magnifique neuf projet de qualite

Netanja, Israel
von
$882,450
12.08.26
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11.08.26
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Wohnquartier Avec terrasse bien agence bon emplacement dans un immeuble neuf magnifique neuf projet de qualite
1
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ID: 39785
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 12.08.26

Standort

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  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Zentralbezirk
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk haScharon
  • Stadt
    Netanja
  • Adresse
    Tchernichovsky, 12

Über den Komplex

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Bezugsnummer NNT 108-4 Neue 4-Zimmer-Wohnungen, Netanya. In einem hervorragenden Projekt mit zwei 20-stöckigen Türmen wird zum Verkauf der neuen 4 Räume des Promoters 106m2 + 10m2 Terrasse vorgeschlagen. Die Lage ist verrückt, in der Nähe des Bahnhofs, Einkaufszentren, Schule und Geschäfte. Jede Wohnung verfügt über eine Klimaanlage, einen Parkplatz und einen Keller. Sie haben auch eine Mamad und sind von der 2. Etage verfügbar. Wir haben auch 5 Stücke zum Verkauf in diesem Projekt. Der Bau hat begonnen und die Lieferung ist für Juli 2026 geplant.

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