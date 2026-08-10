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38 immobilienobjekte total found
Ferienhaus 10 zimmer in Chadera, Israel
Ferienhaus 10 zimmer
Chadera, Israel
Zimmer 10
Fläche 300 m²
Neu ?? Neu ?? Neu ?? ? Zu verkaufen – Givat Olga Ein Haus, das Sie auf den ersten Blick ver…
$1,60M
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Ferienhaus 7 zimmer in Israel
Ferienhaus 7 zimmer
Israel
Zimmer 7
Fläche 235 m²
Auf der Harotem Street, die am meisten gesucht in der Nachbarschaft 06. Triplex Wohnung auf …
$1,33M
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Ferienhaus 7 zimmer in Chadera, Israel
Ferienhaus 7 zimmer
Chadera, Israel
Zimmer 7
Fläche 180 m²
Exklusiv bei RE/MAX Hadera, einem seltenen Privathaus von 7 Zimmern zum Verkauf im HaPark Be…
$1,56M
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Ferienhaus 7 zimmer in Chadera, Israel
Ferienhaus 7 zimmer
Chadera, Israel
Zimmer 7
Fläche 180 m²
BZH In der Wohn- und gefragten Gegend von Brandeis präsentiert Ihnen RE/MAX Hadera ausschlie…
$1,35M
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Ferienhaus 5 zimmer in Eilat, Israel
Ferienhaus 5 zimmer
Eilat, Israel
Zimmer 5
Fläche 140 m²
Im Stadtteil Ganim Bet von Eilat, in der renommierten Aquarelle Residenz, am Rand der Wüste …
$1,23M
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Ferienhaus 6 zimmer in Chadera, Israel
Ferienhaus 6 zimmer
Chadera, Israel
Zimmer 6
Fläche 165 m²
BZH Neue Exklusivität in der Kategorie « SAMMLUNG » Französische Abteilung von RE/MAX Hadera…
$1,53M
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Ferienhaus 6 zimmer in Netanja, Israel
Ferienhaus 6 zimmer
Netanja, Israel
Zimmer 6
Fläche 129 m²
Cottage mit Potenzial zum Verkauf im Norden von Netanya - Moshe Shapira Street Suchen Sie e…
$949,050
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Ferienhaus 5 zimmer in Chadera, Israel
Ferienhaus 5 zimmer
Chadera, Israel
Zimmer 5
Fläche 153 m²
BZ Entdecken Sie diese seltene Gelegenheit im Herzen von Hadera! Das Hotel liegt auf der br…
$1,05M
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Ferienhaus 5 zimmer in Tel Mond, Israel
Ferienhaus 5 zimmer
Tel Mond, Israel
Zimmer 5
Fläche 150 m²
Im Herzen der schicken Vororte zwischen Netanya und Raanana, zentral und pastoral. Cottage 5…
$1,56M
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Ferienhaus 8 zimmer in Aschdod, Israel
Ferienhaus 8 zimmer
Aschdod, Israel
Zimmer 8
Fläche 270 m²
Zum Verkauf: Phenomenal Cottage Nine in Ashdod – Youd Zayin District????? ✨ Luxus – Komfort …
$2,17M
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Ferienhaus 5 zimmer in Israel
Ferienhaus 5 zimmer
Israel
Zimmer 5
Fläche 167 m²
COTTAGE ZUM VERKAUF IN EILAT NEU 5 Schlafzimmer und 2 Badezimmer Privatparkplätze Sehr ruhig…
$1,25M
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Ferienhaus 5 zimmer in Chadera, Israel
Ferienhaus 5 zimmer
Chadera, Israel
Zimmer 5
Fläche 140 m²
BZH Träumen Sie von einem Haus mit Garten in ruhiger und in der Nähe von Annehmlichkeiten u…
$1,32M
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Ferienhaus 6 zimmer in Chadera, Israel
Ferienhaus 6 zimmer
Chadera, Israel
Zimmer 6
Fläche 165 m²
BZH RE/MAX Hadera präsentiert ein hervorragendes Haus komplett geschmackvoll renoviert im He…
$1,35M
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Ferienhaus 6 zimmer in Ra’anana, Israel
Ferienhaus 6 zimmer
Ra’anana, Israel
Zimmer 6
Fläche 284 m²
Schönes charmantes Ferienhaus westlich von Raanana in einer sehr ruhigen Straße. Renovierte,…
$2,79M
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Ferienhaus 6 zimmer in Chadera, Israel
Ferienhaus 6 zimmer
Chadera, Israel
Zimmer 6
Fläche 170 m²
BZH Neu! Neue exklusive RE/MAX Hadera! Wir präsentieren Ihnen ein neues Haus von sehr hohem…
$1,10M
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Ferienhaus 5 zimmer in Aschdod, Israel
Ferienhaus 5 zimmer
Aschdod, Israel
Zimmer 5
Fläche 200 m²
Bezug: AS 974 Bezirk: Youd Zain Schönes neues Hochhaus 5 Stück Fläche von 200 m2 Garten Priv…
$2,41M
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Ferienhaus 5 zimmer in Jerusalem, Israel
Ferienhaus 5 zimmer
Jerusalem, Israel
Zimmer 5
Fläche 165 m²
Magnificent einstöckiges 5-Zimmer-Doppelhaus wie neu! Privater Eingang von der Straße, 4 Ori…
$2,10M
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Ferienhaus 5 zimmer in Jerusalem, Israel
Ferienhaus 5 zimmer
Jerusalem, Israel
Zimmer 5
Fläche 140 m²
Zu verkaufen – Armon Hanatsiv, Eliyahu Hakim Street Charmantes Familienhaus mit Garten und N…
$1,83M
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Ferienhaus 5 zimmer in Jerusalem, Israel
Ferienhaus 5 zimmer
Jerusalem, Israel
Zimmer 5
Fläche 220 m²
Im Herzen von Bait Vegan, sehr schönes Ferienhaus 220 m2 bewohnbar mit 120 m2 Terrasse + 120…
$2,55M
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Ferienhaus 4 zimmer in Aschkelon, Israel
Ferienhaus 4 zimmer
Aschkelon, Israel
Zimmer 4
Fläche 290 m²
??????? Verkaufen – Renoviertes Haus in Neve Dkalim, Ashkelon Charmantes Haus auf einer Ebe…
$689,770
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Ferienhaus 5 zimmer in Chadera, Israel
Ferienhaus 5 zimmer
Chadera, Israel
Zimmer 5
Fläche 170 m²
BZH Das französischsprachige Department von RE/MAX Hadera präsentiert ein geräumiges Haus mi…
$1,02M
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Ferienhaus 3 zimmer in Eilat, Israel
Ferienhaus 3 zimmer
Eilat, Israel
Zimmer 3
Fläche 86 m²
Hervorragendes 3-Zimmer-Haus von 86m2 mit 2 Badezimmern - mit semi-olympischem Schwimmbad in…
$482,850
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Ferienhaus 5 zimmer in Tel-Aviv, Israel
Ferienhaus 5 zimmer
Tel-Aviv, Israel
Zimmer 5
Fläche 240 m²
Haus zum Verkauf in Tel Aviv, im Bezirk Ajami in Jaffa, in der Nähe des Restaurants Hazaken …
$3,33M
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Ferienhaus 7 zimmer in Israel
Ferienhaus 7 zimmer
Israel
Zimmer 7
Fläche 235 m²
Auf der begehrtesten Harotem Street im 06. Bezirk. Triplex Wohnung auf drei Etagen von ca. 2…
$1,32M
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Ferienhaus 4 zimmer in Aschkelon, Israel
Ferienhaus 4 zimmer
Aschkelon, Israel
Zimmer 4
Fläche 120 m²
Cottage 4.5 Zimmer im Zentrum, auf 2 Etagen mit Garten vorne und hinten. 120 m2 Wohnfläche +…
$662,670
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Ferienhaus 5 zimmer in Jerusalem, Israel
Ferienhaus 5 zimmer
Jerusalem, Israel
Zimmer 5
Fläche 165 m²
Wunderschönes Reihenhaus auf einer Ebene 5 Zimmer als neu! Privater Eingang zur Straße, 4 Or…
$2,33M
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Ferienhaus in Ra’anana, Israel
Ferienhaus
Ra’anana, Israel
Fläche 257 m²
Schönes Ferienhaus. Sieben Zimmer. 3 Badezimmer. Vier Toiletten. Garten. Wir können dort ein…
$2,46M
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Ferienhaus 6 zimmer in Jerusalem, Israel
Ferienhaus 6 zimmer
Jerusalem, Israel
Zimmer 6
Fläche 240 m²
Das betreffende Anwesen ist ein gepflegtes Doppelhaus auf einer ruhigen und privaten Straße …
$3,30M
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Ferienhaus 5 zimmer in Unterbezirk Petach Tikwa, Israel
Ferienhaus 5 zimmer
Unterbezirk Petach Tikwa, Israel
Zimmer 5
Fläche 150 m²
Verkaufen – Kfar Saba Ein echter Vorteil: Sie vermeiden die gesamte Verwaltungsphase und st…
$1,75M
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Ferienhaus 7 zimmer in Rischon LeZion, Israel
Ferienhaus 7 zimmer
Rischon LeZion, Israel
Zimmer 7
Fläche 220 m²
?✨ Seltenes Doppelhaus zum Verkauf in Rishonim / Gan Nahum Distrikt ✨? Wenn Sie ein geräumi…
$1,42M
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