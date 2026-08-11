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Wohnquartier Appartement a louer en centre ville jerusalem

Jerusalem, Israel
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ID: 39772
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 11.08.26

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  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Jerusalem
  • Nachbarschaft
    Jerusalem Subdistrict
  • Stadt
    Jerusalem

Über den Komplex

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Die Wohnung eignet sich besonders für Gemeinschaftsunterkünfte und verfügt über Einbauschränke. Zentrale und sehr günstige Lage, in der Nähe aller Annehmlichkeiten, öffentlichen Verkehrsmitteln und Freizeitplätzen.

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Jerusalem, Israel
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