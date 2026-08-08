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Wohnquartier A ne pas manquer agreable avec terrasse bel appartement bien agence bon emplacement bonnes orientations clair dans un bel immeuble etage haut avec vue haut standing magnifique proche de la mer projet de qualite spacieux vue sur la mer

Aschkelon, Israel
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ID: 39697
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 08.08.26

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  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Südbezirk
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Aschkelon
  • Stadt
    Aschkelon
  • Adresse
    Ashdod

Über den Komplex

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Dalet: 4 Zimmer im stehenden Gebäude, in der Nähe des Strandes. Toller Meerblick. Hohes Niveau. Sofortige Einreise.

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Aschkelon, Israel
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